VIDEO Un cutremur de 7,5 pe scara Richter a lovit Mexicul: Imagini cu clădirile care se mișcă

Un cutremur cu magnitudinea 7,5 grade s-a produs marţi în Mexic, la 12 kilometri de municipiul Crucecita, din statul meridional Oaxaca (sud) şi a fost resimţit în mai multe zone ale ţării şi a activat alerta seismică în capitală, relatează ABC şi EFE.

Seismul a avut loc la 10:29 ora locală (15:29 GMT) şi a avut magnitudinea 7,5 grade pe scara Richter, potrivit Serviciul Seismologic Naţional, scrie agerpres.ro.

Cutremurul a activat alerta seismică a capitalei, unde s-a simţit cu putere în marea parte a Ciudad de Mexico.

Alerta seismică, declanşată cu aproape un minut înainte ca mişcarea telurică să fie resimţită a dat timp evacuării majorităţii clădirilor.

"Activăm protocolul de Protecţie Civilă", a informat responsabilul Marcelo Ebrard, pe reţelele de socializare.

Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube materiale, deşi diferitele organisme federale ale Protecţiei Civile realizează primele evaluări.

Protecţia Civilă din Oaxaca a informat pe Twitter "monitorizarea posibilelor daune produse de cutremurul de 7,5 grade".

Teritoriul mexican este situat la confluenţa a cinci plăci tectonice.

În 2017, 471 de persoane au murit în Mexic în urma a trei cutremure produse la 7, 19 şi 23 septembrie, în cel mai mare dezastru natural care a lovit ţara după cutremurul din 1985, care s-a soldat cu mii de morţi în capitala Ciudad de Mexico.

Thought year 2020 can't get much creepier?

Hold on, Earth was literally shaking in México today!

7.7 scale #Earthquake in #Mexico pic.twitter.com/SdyILVDZma