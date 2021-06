VIDEO - Un jurnalist a rămas fără acreditare la Roland Garros: a adresat o întrebare dintr-un supermarket

Organizatorii turneului de la Roland Garros i-au retras pentru scurt timp acreditarea jurnalistului Jonathan Pinfield, care i-a adresat zilele trecute dintr-un supermarket o întrebare lui Alexander Zverev, informează presa franceză, relatează News.ro.

“Este ora 10.00 seara. Îmi pare rău că pun întrebarea dintr-un supermarket. Vreau să te întreb: poţi să-mi dai sfaturi cu privire la punctualitate, ca să nu mai întârzii la următoarea conferinţă de presă? Ce îţi pot cumpăra pentru a sărbători victoria ta?”, i-a spus jurnalistul lui Zverev.

Jonathan Pinfield, care este prieten cu Zverev din 2018, a anunţat, miercuri, pe Twitter, că i s-a retras acreditarea la Roland Garros: “Din nefericire, după prima conferinţă de presă a lui Alexander Zverev, acreditarea mea la Roland Garros a fost retrasă. Apariţia mea într-un supermarket (care a fost o glumă) a fost considerată lipsită de profesionalism. Le cer iertare lui Alexander, FFT, organizatorilor Roland Garros, familiei, prietenilor, colegilor şi fanilor”.

Nu după mult timp, Pinfield a anunţat că va avea în continuare acreditare: “După o corespondenţă pe mail cu FFT în ultimele minute, am fost informat că acreditarea mea la Roland Garros va redeveni activă”.

???? Some random Yorkshire guy popping up in a supermarket, running late for Alexander Zverev’s #RolandGarros media conference - now on EuroSport Germany - whatever next ????@AlexZverev at @rolandgarros ????pic.twitter.com/UMxcBC7nPP