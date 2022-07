VIDEO - Un pod strategic din regiunea Herson, lovit de forțele ucrainene

Obuzele ucrainene au avariat grav podul cu o importanţă strategică Antonivskii din regiunea Herson, controlată de Rusia, din sudul Ucrainei, au declarat autorităţile regionale instalate de Moscova, relatează Reuters.

Podul - unul dintre cele două puncte de trecere pentru forţele ruse către teritoriul pe care l-au ocupat pe malul vestic al fluviului Nipru din sudul Ucrainei - a fost o ţintă-cheie pentru forţele ucrainene în ultimele zile. Kievul a folosit rachete de înaltă precizie furnizate de SUA pentru a încerca să îl distrugă.

Şeful administraţiei militare regionale Herson, susţinut de ruşi, Volodimir Saldo, a închis podul pentru traficul de marfă miercuri dimineaţă, numind acţiunea drept o ”restricţie temporară” pentru a permite desfăşurarea lucrărilor de reparaţii.

Maşinile cu pasageri pot folosi podul, care are mai mult de un kilometru lungime, a spus Saldo, într-un ”apel urgent” publicat pe reţelele sociale.

Oficialii locali au declarat pentru agenţia de presă rusă RIA că Ucraina a vizat podul în jurul orei locale 4.00 cu 12 obuze din cadrul noilor sisteme de rachete de artilerie de mobilitate înaltă (HIMARS), o armă de artilerie cu rază lungă furnizată de SUA.

”Dacă atacurile continuă, podul s-ar putea prăbuşi”, a declarat adjunctul şefului administraţiei instalate de Rusia, potrivit agenţiei de presă TASS.

