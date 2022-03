VIDEO Un primar USR spune că are 2.000 de locuri de muncă disponibile pentru refugiaţii ucraineni

Companiile din Braşov oferă peste 2.000 de locuri de muncă în IT, industria automotive, HoReCA, dar şi în retail, triere sau logistică refugiaţilor ucraineni, a anunţat, joi, primarul Braşovului, Allen Coliban, în urma unei întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri şi ai AJOFM.

"După ce am oferit adăpost şi hrană, este absolut normal să ne gândim la integrarea pe termen mediu şi lung a celor care aleg să rămână la Braşov. Un număr important - pentru că din 1.200 de refugiaţi care au fost înregistraţi la CATTIA (centrul comunitar pentru refugiaţi - n.r.) până acum, aproximativ 75% şi-au manifestat intenţia de a rămâne în Braşov şi de a-şi căuta un loc de muncă. Am convocat o întâlnire cu autorităţile din domeniu, cu AJOFM, cu Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi cu mediul de afaceri pentru a discuta, pe de o parte, provocările ridicate de contextul legislativ, pentru că există deja ordonanţe şi hotărâri de guvern care permit angajarea, dar care sunt actualizate de la o zi sau o săptămână la alta. Pe de altă parte, am dorit să avem o primă imagine asupra numărului de locuri de muncă pe care Braşovul le poate oferi refugiaţilor. Ordinul de mărime este îmbucurător, vorbim de peste două mii de locuri de muncă, locuri de muncă prioritar în domenii tradiţionale pentru Braşov, cum ar fi IT, cum ar fi zona de inginerie şi automotive, cum ar fi segmentul HoReCa, dar şi locuri de muncă care sunt pretabile şi deschise şi celor care nu au calificări înalte - în retail, în triere, în logistică - care pot fi ocupate în urma unui curs de o săptămână sau două", a afirmat Coliban.

Potrivit edilului braşovean, mai multe companii şi-au arătat disponibilitatea de a asigura transport la locul de muncă pentru refugiaţii ucraineni sau servicii de traducere şi interpretariat.

"Este foarte îmbucurător că există această disponibilitate din partea mediului de afaceri, mai ales că firmele sunt interesate nu doar forţa de muncă, ci şi de aspecte care ţin de integrare - centre de îngrijire pentru copii pe timpul zilei, suport pentru a găsi o locuinţă, pentru a plăti o chirie", a spus Coliban.

Acesta a adăugat că, în condiţiile în care o mare parte a refugiaţilor care au ajuns la Braşov sunt mame, însoţite de copii, aceste job-uri sunt "neutre din punct de vedere al sexului", se pretează inclusiv pentru "femei şi mame".

În context, el a anunţat că la centrul comunitar pentru refugiaţi de la CATTIA va fi deschis, în următoarea perioadă, sub coordonarea Agenţiei Metropolitane Braşov, un centru care să ofere consultanţă în privinţa angajării pentru refugiaţi şi să facă "împerecherea dintre cerere şi ofertă".

"E foarte important să ştie cei care sunt în căutarea unei destinaţii că Braşovul este în căutare în primul rând de ingineri, IT-işti, de personal HoReCa, dar avem locuri de muncă pentru oricine doreşte să rămână aici în această perioadă", a spus primarul Coliban.

Totodată, primarul Braşovului a menţionat că a discutat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean despre integrarea copiilor ucraineni, "prin grupe destinate", şi a menţionat că există, de asemenea, o intenţie a primăriei de a înfiinţa centre "day care" pentru copiii care au nevoie de îngrijire la o creşă.