VIDEO Vești bune despre Mick Jagger - Dansează după operația pe inimă

Mick Jagger, solistul formaţiei The Rolling Stones, care a fost supus unei intervenţii pe cord la începutul lunii, a publicat pe Twitter un videoclip de 22 de secunde în care dansează în stilul caracteristic ca să-i asigure pe fani că este în formă.

Formaţia The Rolling Stones a fost nevoită să-şi amâne turneul american pentru ca artistul să se recupereze după înlocuirea unei valve cardiace. Cântăreţul, în vârstă de 75 de ani, a ţinut să-i asigure pe fani de starea sa de sănătate într-un videoclip publicat miercuri.

Pe ritmurile cântecului "Techno Fan" al celor de la The Wombats, Jagger - îmbrăcat sport, cu bascheţi şi tricou alb, sare şi se balansează într-o sală de dans.

Începând cu 20 aprilie, grupul britanic urma să susţină un turneu în Statele Unite şi Canada, dar stare de sănătate a solistului a dus la amânarea lui. "Le cer scuze tuturor fanilor noştri din SUA şi Canada care au cumpărat deja bilete. Urăsc să vă dezamăgesc", a scris Jagger pe 30 martie, pe Twitter. La data de 5 mai cântăreţul britanic a fost operat.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997). În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.