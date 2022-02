Video Vedetă la Liverpool, Meikayla Moore, a avut o 'zi neagră' pe terenul de fotbal, marcând de trei ori în proprie poartă, la turneul SheBelieves Cup

Vedetă la Liverpool, Meikayla Moore a avut o "zi neagră" pe terenul de fotbal. Jucătoarea neo-zeelandeză a marcat de trei ori în meciul de fotbal feminin contra echipei SUA, de la turneul SheBelieves Cup, însă toate golurile au fost în proprie poartă, conform news.ro.

Moore, care joacă pe postul de fundaş şi are 25 de ani, a marcat şi cu piciorul stâng şi cu dreptul şi cu capul, iar în minutul 40 a fost înlocuită.

Aflată la meciul 50 pentru Noua Zeelandă, Moore a înscris în proprie poartă în minutele 5, 6 şi 36.

Celelalte goluri au fost înscrise de Ashley Hatch (51) şi Mallory Pugh (90+3).

