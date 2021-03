VIDEO - Vești bune din Marea Britanie: autoritățile au vaccinat cu prima doză jumătate din populație

Marea Britanie anunţă că jumătate din populaţia adultă a primit prima doză de vaccin anti-Covid-19, conform ministrului sănătăţii Matt Hancock, informează News.ro.

"Ieri am vaccinat mai multe persoane ca în nici o altă zi", a scris Matt Hancock pe Twitter.

"Sunt bucuros să spun că am vaccinat JUMĂTATE din populaţia adultă din UK. Vaccinarea este o poveste naţională de succes şi singura cale de a scăpa de pandemie. Când eşti sunat, fă vaccinul", a mai spus el.

