VIDEO Victor Ponta anunță că Liviu Dragnea are zilele numărate: 'Îl părăseşte şi Carmen Dan şi și Dăncilă o să strige că a fugit dictatorul'

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Râmnicu Vâlcea, că se aşteaptă la un val de "refugiaţi pesedişti" către partidul pe care-l conduce după alegerile europarlamentare, "planul" formaţiunii sale fiind să încerce schimbarea lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor după scrutinul din 26 mai.

"Spre deosebire de Ion Iliescu, Adrian Năstase, chiar şi Mircea Geoană şi, zic eu, chiar şi Victor Ponta, domnul Dragnea nu e susţinut din iubire de vreun pesedist. Să nu credeţi că vreunul de la Vâlcea moare de iubire pentru Dragnea. Toţi stau pentru că Dragnea împarte funcţiile şi banii. În secunda în care Dragnea nu mai are funcţiile şi banii, îl părăseşte şi Carmen Dan şi și Dăncilă o să strige că a fugit dictatorul. Deci, primul nostru atac după 27 mai, noi am vrea să-l schimbăm pe domnul Dragnea de la Cameră şi să punem tot un pesedist, nu-i problemă, dar să nu mai fie Dragnea, după care să-i schimbăm guvernul, ca să nu mai poată să împartă funcţii şi bani. Şi atunci o să vedeţi un val de refugiaţi pesedişti spre Pro România. Acum, trebuie să avem grijă să nu îi primim pe toţi, să punem un zid", a afirmat liderul Pro România, informează agerpres.ro.

Ponta a precizat că nu se va întoarce în PSD, chiar dacă Liviu Dragnea va pleca de la conducerea partidului.

"Spuneam că mă bucur că nu mai suntem alături de actualii lideri PSD şi nici nu vom fi, ca să fie foarte clar. Nu am făcut Pro România ca să ne întoarcem la PSD dacă pleacă Dragnea. Am făcut Pro România pentru că realmente am crezut că trebuie să ne ţinem de ce am promis în 2016, chiar dacă ceilalţi nu se ţin, să continuăm guvernarea bună şi lucrurile bune făcute în guvernare şi să nu le mai facem pe cele rele. Spuneam că principala deosebire e aceea că noi credem că Uniunea Europeană trebuie îmbunătăţită, trebuie să funcţioneze mai bine, dar că pentru România e mai bine în Uniunea Europeană. Faptul că domnul Dragnea, Codrin Ştefănescu, Vâlcov, Olguţa Vasilescu spun că e mai bine în afara Uniunii Europene şi că toate relele sunt de la Uniunea Europeană e o prostie, o minciună", a adăugat fostul premier.

Victor Ponta s-a aflat miercuri la Râmnicu Vâlcea în campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, alături de Mihai Tudose şi Dan Constantin. Ponta deschide lista candidaţilor Pro România pentru Parlamentul European, însă a anunţat că nu va merge la Bruxelles, în timp ce fostul prim-ministru Tudose ocupă locul trei, după Corina Creţu.