VIDEO Victor Ponta îi dă FATALA lui Ludovic Orban: Detalii despre DEZALCOOLIZARE + 'Trebuie să i se mai dea peste bot'

Victor Ponta a spus, miercuri, în plenul Parlamentului, într-o replică adresată lui Ludovic Orban că el s-a operat la genunchi, nu a fost într-o clinică de dezalcoolizare. Imediat s-a speculat că premierul demis ar fi urmat un astfel de tratament. Joi seara, la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a lămurit toată povestea și a dezvăluit că Orban i-a făcut, în 2014, plângere penală soției sale, Daciana Sârbu.

”Și-a căutat-o, și-a căutat-o. A avut o problemă cum m-am operat eu la genunchi. Nu trebuia să îi dau lui Orban explicații. Eu i-am răspuns într-un mod colorat, care știam că prinde la presă și nu m-am înșelat, ca să arăt că de marți seară, inclusiv, serviciile de dezalcoolizare se decontează din bani publici. Nu am spus de Ludovic Orban, dar el s-a simțit cu musca pe căciulă. Eu nu am zis: ”Tu, Ludovic!”. Asta numai medici pot să o spună. Despre domnul Orban am numai certitudini. În 30 de ani de când face politică a jignit de atâtea ori oamenii, a spus atâtea prostii și minciuni încât, uneori, trebuie să i se mai dea peste bot. A înțeles, nu mi-a mai pronunțat numele, după aceea. Atenție, a înțeles ce a primit! El e, în general, ascultător.

După ce i-a făcut plângere penală soției mele că atât îl duce pe el caracterul, ce poate să facă mai mult? În 2014, când eram candidat, i-a făcut plângere penală legată de declarația de avere. Anul ăsta, când și-a făcut el declarația de avere și am aflat toți că el a fost șomer și a trăit din ajutorul de șomaj și el și soția, i-am arătat obrazul. I-am zis: ”Eu nu își fac ție plângere penală, pentru că tu sigur minți!”. Dar, Daciana chiar a spus adevărul în ce a spus, pentru că a lucrat la Parlamentul European. Nu mă cobor la nivelul lui Orban. Puteam să îi fac plângere pentru denunț calomnios.”, a declarat Victor Ponta.

