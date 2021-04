VIDEO Victor Ponta RÂDE de ministrul Sănătății: 'Face filme. Mai ia Vlăduț un Oscar'

Fostul premier Victor Ponta a vorbit, luni seară, la TVR, despre situația din țară și despre activitatea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu.

”Mai există, dar nu e în Parlament. Sunt foarte fericit că de pe 1 iunie o să ne fie bine. Azi aș fi împlinit 20 de ani de muncă guvernamentală. Mi s-au părut că au trecut foarte repede. Față de 2001 sunt mai rău decât atunci. Pe 5 aprilie 2020 era mai bine decât acum.

Dacă ești angajat și-ți denunți firma, primești 15 la sută din ce ia statul. E un comunism cu bani ăsta. Daciana are mai mulți angajați la cofetării și i-am spus să aibă grijă, să vadă cine o toarnă, că-i ia 15 la sută din prăjituri.

Restul de 85 la sută merg la USR Plus că sunt mulți și posturi puține. Eu am înțeles de acum un an când zicea domnul Cîțu că nu există să nu se plătească pensii și salarii.

După un an de zile să ai același număr de paturi la ATI, e o crimă. Avem un ministru al Sănătății care face filme. Mai ia Vlăduț un Oscar. Cele 100 de paturi găsite de domnul Oscar sunt luate de la bolnavii cronici. Eu, Ponta, mi-aș da demisia pentru el. Nu poți lua de la un bolnav de cancer patul.”, a spus Ponta în emisiunea ”România9”, realizată de Ionuț Cristache.