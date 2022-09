VIDEO Violențe la Belgrad, la marșul EuroPride: preoții și unii sârbi sunt revoltați că lesbiana care conduce Guvernul a persmis evenimentul

Europride, programată astăzi la Belgrad, va avea loc, dar în formă redus. Anularea evenimentului de către preşedintele sârb Aleksandar Vučić, motivată de presiunile partidelor de extremă dreaptă şi a unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe, nu i-a descurajat pe activiştii pentru drepturile civile, relatează Mediafax. Cei care se împotrivesc marșului au organizat și ei o contraonfensivă. Imagini video cu violențe au început să circule pe rețelele de socializare, după ce marșul Europride a început. Din primele informații se pare că unii preoți ar fi fost violenți și ar fi avut un comportament inadecvat, iar forțele de ordine au intervenit.

Organizatorii erau pregătiţi pentru o bătălie juridică, asociaţiile LGBTQ+ s-au mobilizat şi au adunat 27.000 de semnături, iar Consiliul Europei caracterizaseră decizia autorităţilor drept „deplorabilă”.

Din acest motiv, guvernul sârb, condus de Ana Brnabic, prima femeie lesbiană declarată, a promis Comisiei Europene că va permite până la urmă parada, dar itinerariul va fi semnificativ scurtat.

Evenimentul a început simbolic la ora 16.00, la sediul Curţii Constituţionale, care în trecut a declarat în repetate rânduri nelegitime interdicţii anterioare, şi se va încheia în parcul Tasmajdan, lângă Facultatea de Drept. Un traseu diferit de cel planificat iniţial şi apoi interzis de autorităţi.

Comisarului UE pentru egalitate, Helena Dalli, se află la Belgrad, pentru a participa la eveniment. „Fericită să fiu la Belgrad pentru cea de-a 30-a aniversare a Europride şi să apăr egalitatea şi drepturile pentru toţi. Aştept cu nerăbdare discuţiile cu guvernul, societatea civilă şi participanţii la conferinţa privind drepturile omului”, a scris comisarul maltez pe Twitter.

Grupul Renew Europe, condus până de curând de Dacian Cioloş, a confirmat parada. „După presiunea internaţională masivă şi munca grea a ONG-urilor, se pare că parada a primit în sfârşit undă verde să aibă loc”, se arată într-un comunicat.

Alte evenimente sunt programate pentru ziua de la Belgrad, inclusiv o promovare a Formulei 1 şi depunerea jurământului de cadeţi ai academiei militare.

Preşedintele a cerut respectarea legii

Dar ceea ce este îngrijorător este contra-demonstraţia împotriva procesiunii curcubeului şi în sprijinul „familiei tradiţionale”. Potrivit cotidianului Danas, protestul grupărilor naţionaliste împotriva Europride va avea loc începând cu ora 16.30. Măsura restrictivă, după cum a remarcat guvernul, priveşte mai degrabă traseul celor două marşuri şi nu manifestaţiile respective ca atare.

Preşedintele sârb, Aleksandar Vučić, a cerut să respecte legea. „Când vine vorba de marşul cu ocazia Europride, cred că legea şi decizia Ministerului de Interne (care a interzis evenimentul) vor fi respectate”, a spus el, într-un interviu acordat postului TV privat Pink.

Ministrul de Interne, Aleksandar Vulin, a spus: „Din cauza diverselor minciuni, insinuări şi încercări de a umili Serbia, sistemul său juridic şi instituţiile sale, intenţionez să le comunic cetăţenilor sârbi că nimeni, cu atât mai puţin Ministerul de Interne, nu a cedat niciodată în faţa presiunii din partea marilor puteri occidentale. Interdicţia de a desfăşura marşul Europride 2022, aşa cum a fost deja anunţat, rămâne în vigoare”, a spus Vulin, citat de presa de la Belgrad.

