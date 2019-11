VIDEO Viorica Dăncilă bagă SPAIMA în SRI și SPP: 'Iau în calcul să mă duc la DEZBATEREA cu Klaus Iohannis'

Preşedintele Klaus Iohannis, candidat al PNL la alegerile prezidenţiale, a declarat luni că nu va participa la o dezbatere cu contracandidata sa, Viorica Dăncilă, lider al PSD, pentru că aceasta reprezintă un "partid nereformat" care "a atacat românii în stradă" şi a tolerat permanent "atacuri xenofobe de cea mai joasă speţă".Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că Viorica Dăncilă nu va fi primită la dezbaterea organizată marţi, de staff-ul PNL, la Biblioteca Centrală Universitară, dacă aceasta va veni acolo.

Viorica Dăncilă a anunțat, luni seara, la TVR 1, în emisiunea lui Ionuț Cristache, ”România9”, că ia, în continuare, în calcul și scenariul de a merge la BCU pentru a încerca să intre la dezbaterea lui Iohannis cu jurnaliștii.

”Îi văd atât de speriați încât nu știu ce să zic... Au zis că nu am ce să caut acolo. E ceva ce nu am întâlnit de la Revoluție încoace. Luăm în calcul orice variantă, să mergem acolo sau nu. Am văzut mesajele date de președinte, unele foarte urâte, ajungând la jigniri, pentru că oamenii slabi recurg la jigniri când nu au argumente. Eu nu o să mă duc să mă împing pe acolo.”, a declarat Viorica Dăncilă.

