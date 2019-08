VIDEO Viorica Dăncilă și-a atacat LAȘII din partid: 'Când au dat de greu, au plecat acasă. Eu nu o să las echipa și nu să merg acasă'

Viorica Dăncilă a afirmat, vineri la Constanța, referitor la guvernare, că a rezistat atacurilor permanente pentru că nu a vrut să dezamăgească partidul, precizând că sunt unii care dau lecții acum, însă care au plecat acasă atunci când au dat de greu.

„Legat de guvernare, într-un an și șapte luni atacurile au fost permanente, dar am știut că vă am alături, am știut că nu am voie să vă dezamăgesc, am știut că trebuie să fiu puternică și am rezistat tuturor atacurilor. Sunt unii care dau lecții acum, unii care când au dat de greu au plecat acasă. Eu nu o să las echipa și nu să merg acasă. Sunt mândru că sunt român, pentru că în această țară sunt oameni frumoși, care își iubesc tradițiile și care nu vor lăsa pe alții să ne destabilizeze și să destabilizeze această țară”, a afirmat Viorica Dăncilă, vineri, în cadrul Conferinței de alegeri a Organizației Județene Constanța.

Președintele PSD că partidul se va lupta cu știrile false, atât în mediul on-line, dar și prin comunicarea directă cu cetățenii.

„Cineva spunea că apar știri false, că ne vom bătea în mediul on-line. Da, vom face acest lucru, cu multă tărie și putere, dar vreau să vorbiți cu oamenii, să reluați dialogul cu cetățenii și să transmiteți mesajele de aici, de la conferință, să transmiteți ce s-a făcut de către guvernele PSD și ce au făcut ceilalți și ce vor să facă ceilalți dacă vin la guvernare. Sunt convinsă că vom obține rezultate bune și în primul tur, că vom câștiga alegerile prezidențiale, locale și parlamentare pentru că suntem singurul partid care ținem cu România”, a conchis Dăncilă.

ALDE a stabilit, luni, ieșirea de la guvernare și alianța cu Pro România. Cele două partide au decis să îl susțină pe Mircea Diaconu candidat independent la prezidențiale. În afară de Ramona Mănescu, toți miniștrii ALDE au demisionat din funcție.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, demisiile celor trei miniștri ai ALDE.

Social-democrații se reunesc timp de trei zile pe litoral, unde vor avea mai multe ședinte, printre care CEx al PSD și întâlnirea cu grupurile parlamentare, sâmbătă.

