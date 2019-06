VIDEO Viorica Dăncilă jură că nu vrea la prezidențiale, dar spune că premierul trebuie să fie președintele PSD: 'Eu, oricum, aveam conducerea'

Viorica Dăncilă rămâne premier, după ce încă o moțiune de cenzură inițiată de PNL și USR a picat. Premierul urmează să dea un alt ”examen”, în PSD, unde candidează pentru funcția de președinte.

La ”Adevărul Live”, Dăncilă le-a spus colegilor din PSD că i se pare normal ca premierul să fie și șeful partidului și a dat asigurări că nu va candida la președinția României.

”Acest vot mă bucură, dar mă și responsabilizează. Trebuie să vin cu măsurile pe care le doresc românii. Nu m-am gândit la alegerile din PSD. Fiecare coleg și colegă poate candida. Eu pot să pierd. Eu, oricum, aveam conducerea partidului, puteam să nu îmi doresc acest Congres.

Nu voi demisiona din funcția de premier, dacă nu ajung președinte al PSD. Dar, cred că e bine ca premierul să fie și președintele partidului. Am văzut ce s-a întâmplat în trecut. Eu sunt un om al echilibrului. Dar, dacă așa vor decide colegii mei, așa voi face. Eu am spus că nu voi candida la prezidențiale. Vom merge cu cel care are cele mai multe șanse, din partid sau din afara lui, nu știu dacă eu am cele mai multe șanse. Trebuie să obținem un rezultat cât mai bun. Voi susţine persoana care stă cel mai bine în sondaje. Noi o să facem sondaje. Un preşedinte de partid poate ajuta mai mult candidatul. Preşedintele trebuie să se ocupe de organizare. Preşedintele e cel care strânge rândurile.”, a spus Viorica Dăncilă.

