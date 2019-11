VIDEO Viorica Dăncilă și-a început conferința: Ce a spus despre Klaus Iohannis, înainte de dezbaterea prezidențială

Viorica Dăncilă i-a făcut o surpriză lui Klaus Iohannis, care a refuzat o dezbatere cu ea. Dăncilă a susținut o conferință de presă la Palatul Parlamentului, chiar înainte de dezbaterea prezidențială.

Dăncilă l-a numit ”laș și arogant” și a făcut un bilanț al guvernării sale și al mandatului prezidențial pe plan extern, în debutul conferinței.

”Klaus Iohannis refuză această confruntare, vrea doar o dezbatere cu cei pe care îi agrează, sfidând românii care l-au votat, dar și pe cei care nu l-au votat, pentru că președintele trebuie să fie al tuturor. Văd teama de întrebări și de adevăruri incomode. Am avut parte de jigniri și minciuni din partea lui Iohannis, o confruntare arăta cum suntem fiecare, cum suntem pregătiți pentru funcție și ce am făcut în funcția deținută până acum. Avem această responsabilitate față de cetățeni să venim cu un raport și propria viziune despre următorii 5 ani. Văd că nu vrea această confruntare, un om laș și arogant. Eu vin cu un bilanț comparativ, cu o analiză a mandatului meu de premier de un an și 9 luni.

El a avut 25 de deplasări în străinătate și 40 de primiri la București și nu am văzut nimic pentru România. S-a întors din SUA cu o șapcă și 3 poze. Nu am văzut nimic pentru Români. Eu am avut 41 de vizite în străinătate și 100 de primiri la București. Am venit cu acordul pe 5G sau acordul pe energie nucleară din SUA, fie cu contracte de investiție din UE sau state terțe.

El și-a asumat rezultatele președinției rotative, după ce spusese că nu suntem pregătiți.”, a declarat Viorica Dăncilă.