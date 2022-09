Video viral | Frumusețile din armata Ucrainei cântă 'Bella Ciao' în tranşee

O înregistrare video în care două ucrainence soldat cântau, într-un tranşeu, imnul italian antifascisc ”Bella Ciao” împotriva invaziei ruse - cântat de asemenea în persană, în Iran, în semn de opoziţie faţă de regimul de opresiune după moartea unei tinere - a devenit viral pe reţele de socializare.

Una dintre ucrainence profită de aceast respiro muzical şi îşi schimbă magazia mitralierei.

Cadrele, cântecul şi interpretarea a plăcut, iar înregistrarea video a fost vizualizată de peste un milion de ori de când a fost postată.

Înregistrarea s-a aflat miercuri în centrul atenţiei lumii, însă a fost postată prima oară la jumătatea lui iunie.

O jurnalistă de la CNN, Frida Ghitis, care a repostat miercuri înregistrarea video pe contul său de Twitter, scrie despre o prezenţa puternică a femeilor în armata ucraineană, în care constituie 22% din trupe.

Femeile ucrainene erau cantonate anterior în sarcini logistice sau la infirmerie, însă acum se află pe front.

Aceste interpretări ale femeilor ale ”Bella Ciao” readuc cântecul înapoi la originile sale. Cântecul, înainte să exprime sentimente antifasciste italiene împotriva lui Mussolini şi înainte să cunoască o glorie pop şi să fie depolitizat prin serialul La Casa de Papel, era cântat de muncitoare agricole care se speteau în orezării şi care-l cântau pentru a denunţa condiţiile de muncă grele.

Ukrainian soldiers in the trenches singing the Ukrainian version of the WWII anti-fascist Italian resistance anthem Bella Ciao pic.twitter.com/FJo750teP1