VIDEO/ Vladimir Putin ameninţă serviciile speciale străine care ajută Kievul

”Regimul de la Kiev, cu susţinerea directă a serviciilor speciale străine, a apucat-o pe calea metodelor teroriste şi practică terorismul de stat”, acuză Vladimir Putin într-un discurs video, cu ocazia Zilei Agenţilor Securităţii Publice.

”Acestea sunt acte de sabotaj împotriva unor instalaţii civile, infrastructuri de transport şi energetice, atentate împotriva cetăţenilor civili şi unor reprezentanţi ai autorităţilor”, a continuat el.

Numeroase sabotaje ale unor cări ferate din Rusia şi atacuri cu dronă atribuite Kievului au fost semnalate după ce Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022.

”Trebuie să punem capăt în mod dur tentativelor serviciilor speciale străine de a destabiliza situaţia politică şi socială din Rusia”, a subliniat Vladimir Putin.

”Serviciile de securitate nu au sarcini uşoare. Dar aveţi tot potenţialul necesar, toate posibilităţile să asiguraţi securitatea statului, societăţii şi cetăţenilor noştri”, a conchis el.

