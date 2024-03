VIDEO Vladimir Putin, baie de mulțime la un mare concert organizat în Piaţa Roşie din Moscova: a sărbătorit realegerea sa în funcție

Mii de persoane au scandat numele Rusiei şi au aplaudat în momentul în care liderul de la Kremlin a sosit pe scenă.

Putin urma să ţină un discurs în care se va concentra probabil pe invazia sa în Ucraina, un subiect pe care l-a pus în prim-plan şi în discursul său de victorie de duminică seara.

Unele canale Telegram au relatat că studenţii au fost aduşi cu autobuzele la Moscova pentru evenimentul care se desfăşoară sub o puternică supraveghere, potrivit BBC News.

Putin urma să ţină un discurs în care se va concentra probabil pe invazia sa în Ucraina, un subiect pe care l-a pus în prim-plan şi în discursul său de victorie de duminică seara. Unele canale Telegram au relatat că studenţii au fost aduşi cu autobuzele la Moscova pentru evenimentul care se desfăşoară sub o puternică supraveghere, potrivit BBC News.

In #Moscow, #Russia, there is a crowd of many thousands attending a concert on the Red Square to celebrate “ election victory” of Russian dictator Putin, who is wanted by the ICC on war crime charges.



Sickening.



pic.twitter.com/BtQ9akKOOu