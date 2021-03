VIDEO Vloggerul BRomania ar fi fost prins drogat la volan! Reacția acestuia: 'Las organele de Poliție să-și facă treaba!'

Unul dintre cei mai cunoscuţi vloggeri din România ar fi fost prins drogat la volan. Matei Dima, cunoscut sub numele de Bromania, a fost oprit de poliţişti, în trafic, în timp ce se afla la munte. Testul rapid a arătat că acesta ar fi consumat cocaină, potrivit unor surse din poliție citate de OBSERVATOR.Matei Dima a discutat în exclusivitate pentru Observator la ieşirea din sediul Poliţiei Râşnov.

Citește și: INEDIT Confesiunile unui călugăr în timpul pandemiei: Mi-e frică de o viitoare ‘castă a talibanilor’ ortodocși!

„Nu pot să declar nimic momentan, că se preia și se schimbă, deja am și niște chestii care nu sunt adevărate, dar am zis măcar să o spun personal. Nu am nimic momentan să zic.

Nu declar nimic. Las organele de poliție să-și facă treaba. Până nu se stabilește clar ce s-a întâmplat, nu știu. Acum știți cum sunt oamenii, fiecare o să interpreteze în felul lui. Nu vreau să zic nimic, nici nu vă cunosc.

E important și de-aia o s-o fac corect. Știu că e meseria dumneavoastră. Poate voi sunteți de treabă, dar mulți alții nu sunt.

Nu, eu sunt super ok. dar mulțumesc mult că ați venit. Toate cele bune”, a spus Matei Dima. Filmarea în care dă răspunsurile poate fi văzută aici.

Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduită de fanii de la meci, după o declarație care nu i-a mulțumit .