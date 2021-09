VIDEO Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula La Palma a erupt

Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniolă La Palma, aflat sub monitorizare strictă de câteva zile din cauza unei activităţi seismice intense, a erupt duminică, relatează news.ro

“Erupţia a început în zona Cabeza de Vaca, la El Paso”, a anunţat pe Twitter guvernul local.

Autorităţile au început evacuările în zonele locuite aflate cel mai aproape de vulcan.

Precedenta erupţie a vulcanului Cumbre Vieja din Insulele Canare data din 1971.

La Palma are o populaţie de 85.000 de oameni.

Volcano Cumbre Vieja on the Canary Islands ???????? is erupting. This comes after several days of significant seismic activity.



Previous eruption was 1971 and then 1949 before that.



???? via @RTVCes pic.twitter.com/WzHJrfMEDH