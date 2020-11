VIDEO Will Smith a anunţat data premierei şi trailerul pentru 'Fresh Prince of Bel-Air Reunion' pe HBO Max

"The Fresh Prince of Bel-Air Reunion" va avea premiera weekendul următor pe HBO Max, i-a anunţat Will Smith pe fani, potrivit Variety, anunță news.ro.

Smith a anunţat şi trailerul pentru programul special, care prezintă familia Banks la 30 de ani de la debutul sitcomului.

Reuniunea va putea fi văzută pe 19 noiembrie, la HBO Max. "Aceştia sunt oameni care m-au transformat în cel de astăzi", a scris Smith pe Instagram, anunţând data premierei şi trailerul. "Şi nu puteam lăsa să treacă această zi fără să marchez ocazia".

Will Smith va fi alături de actorii serialului Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid şi Alfonso Ribeiro, precum şi de DJ Jazzy Jeff.

Reuniunea „Fresh Prince” este regizată de Marcus Raboy.

HBO Max este platforma de streaming care deţine exclusivitate pentru difuzarea "Fresh Prince of Bel-Air", disponibil de la lansarea serviciului, în luna mai a acestui an.

Serialul a fost difuzat de NBC între anii 1990 şi 1996, a avut şase sezoane şi aproximativ 150 de episoade.

Distribuţia serialului s-a întâlnit online, în luna aprilie a acestui an, pentru „Will From Home”, programul lui Will Smith de pe Snapchat.