Video | Zelenski: Ne dorim ca Moldova să fie în UE şi sunt sigur că va fi acolo/ Detalii despre situația din Bahmut

Preşedintele Volodimir Zelenski şi-a exprimat miercuri seara solidaritatea cu protestatarii proeuropeni din Georgia şi le-a mulţumit că au fluturat steagul ucrainean la Tbilisi ca un simbol al luptei împotriva expansiunii ruse, subliniind că Georgia, Ucraina şi Moldova au dreptul de a-şi alege calea pe care vor să o urmeze şi merită să facă parte într-o zi din Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean le-a sugerat compatrioţilor că decizia - controversată - de a rezista în continuare la Bahmut şi de a nu începe o retragere, în ciuda situaţiei dificile, nu este o ambiţie lipsită de sens, ci face parte dintr-o tactică bine calculată.

Situația din Bahmut

„Am avut o întâlnire cu armata şi serviciile de informaţii. Linia frontului, apărarea noastră, bătălia pentru Bahmut şi întregul Donbas - aceasta este prima prioritate. Facem totul pentru a ne asigura că paşii noştri tactici contribuie la obiectivul strategic - succesul Ucrainei în bătălia pentru întregul teritoriu ocupat temporar în statul nostru”, a afirmat Volodimir Zelenski în discursul de bilanţ de la sfârşitul zilei.

El a încercat să-şi mobilizeze compatrioţii şi a subliniat că este important ca ucrainenii să dea dovadă de rezistenţă şi solidaritate şi să contribuie fiecare la efortul general de război.

„Sunt recunoscător fiecăruia dintre oamenii noştri care luptă. Luptă pentru Ucraina, pentru fraţii lor de arme. Le mulţumesc tuturor celor care apără poziţiile, tuturor celor care resping atacurile, tuturor celor care îi ajută pe cei care luptă alături de ei. Este foarte important că linia frontului nu este o linie pe hartă, ci sunt oameni, este rezilienţă, este dorinţa de a lupta, este sprijin pentru fiecare, este ajutor pentru fiecare. Şi este ajutorul întregii noastre naţiuni pentru cei care se află acum în luptă. Ajutorul tuturor celor care asigură logistica pentru front şi pentru luptători. De la toţi cei care se oferă voluntari pentru eroicele noastre brigăzi de luptă şi pentru alte unităţi ale forţelor de apărare. De la toţi cei care muncesc şi plătesc taxe pentru ca Ucraina să poată rezista. Fiecare zi, la toate nivelurile din Ucraina, trebuie să aducă beneficii pentru apărarea noastră” - a spus preşedintele.

Securitatea internă a Ucrainei este, de asemenea, o prioritate absolută, a mai spus Volodimir Zelenski, care a anunţat că în curând va avea loc o nouă reuniune a Consiliului pentru Securitate Naţională şi Apărare la care vor fi decise noi sancţiuni şi „noi măsuri juste împotriva celor din Ucraina care încă încearcă să slăbească statul şi să submineze puterea societăţii”.

Discuțiile cu secretarul general ONU

Zelenski a detaliat apoi ce a discutat în cursul zilei cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care miercuri a fost la Kiev. „Problema-cheie a fost protecţia. Protecţia Ucrainei şi a întregii ordini internaţionale. Problema păcii - pentru noi şi pentru lume. Condamnarea agresorului. Am discutat cu domnul Guterres despre situaţia oamenilor noştri aflaţi în captivitate în Rusia. Aceştia sunt ucraineni capturaţi, precum şi adulţi şi copii deportaţi. Trebuie să îi aducem înapoi pe toţi. Am discutat despre situaţia de la instalaţiile nucleare din Ucraina şi despre ameninţările relevante reprezentate de Rusia. Am discutat despre securitatea alimentară şi despre rolul global al Ucrainei ca garant al stabilităţii alimentare. Este în interesul ţării noastre şi al tuturor statelor conştiente din lume ca exporturile de alimente din Ucraina să fie menţinute. Şi, bineînţeles, am prezentat viziunea mea asupra capacităţilor instituţiilor ONU şi a Cartei ONU care pot contribui la punerea în aplicare a formulei de pace ucrainene”, a enumerat preşedintele ucrainean.

Mesaj pentru Georgia și Moldova

În finalul alocuţiunii sale de miercuri seara, liderul de la Kiev a spus că mai există un lucru „care merită menţionat” şi a vorbit despre protestele din Georgia. „Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au ţinut steaguri ucrainene în pieţele şi pe străzile din Georgia în aceste zile. Vreau să îmi exprim recunoştinţa pentru imnul nostru naţional care a fost cântat la Tbilisi. Acesta este un respect pentru Ucraina şi vreau să-mi exprim respectul sincer pentru Georgia. Nu există niciun ucrainean care să nu ureze succes Georgiei noastre prietene. Succes democratic. Succes european.Ne dorim să fim în Uniunea Europeană şi vom fi acolo. Ne dorim ca Georgia să fie în Uniunea Europeană şi sunt sigur că va fi acolo. Ne dorim ca Moldova să fie în Uniunea Europeană şi sunt sigur că va fi acolo. Toate naţiunile libere din Europa merită acest lucru”, a conchis Volodimir Zelenski.