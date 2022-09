Videoclipul care l-a isterizat pe Putin: Joe Biden amenință că SUA poate sabota proiectul Nord Stream 2

Un videoclip ceva mai vechi face furori pe rețelele de socializare. Președintele SUA, Joe Biden, declară pentru presă că SUA va sabota proiectul Nord Stream 2, chiar dacă acesta e administrat de Germania. Vă asigur că vom putea face asta, a dat asigurări Joe Biden. Videoclipul a devenit popular după ce gazoductul Nord Stream 1 a fost sabotat ieri, fiind înregistrate mai multe scurgeri.

Pres. Biden: "If Russia invades...then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it."



Reporter: "But how will you do that, exactly, since...the project is in Germany's control?"



Biden: "I promise you, we will be able to do that." https://t.co/uruQ4F4zM9 pic.twitter.com/4ksDaaU0YC