Videoclipul piesei „ME!” a lui Taylor Swift, a depăşit orice aşteptări: Record de vizualizări în 24 de ore (video)

Videoclipul piesei „ME!” a cântăreţei americane Taylor Swift a înregistrat un număr record de vizualizări pe Vevo, cu peste 65 de milioane în 24 de ore, potrivit rollingstone.com, potrivit news.ro.

Până pe 25 aprilie, videoclipul „Thank U, Next” al Arianei Grande deţinea această poziţie, cu 59 de milioane de vizualizări în 24 de ore.

În prezent, trei videoclipuri ale unor piese cântate de Swift sunt clasate între primele cinci cele mai vizualizate în decurs de 24 de ore. Pe lângă „ME!”, în clasament sunt cuprinse „Look What You Made Me Do” (2017), pe locul al treilea, cu 43,3 milioane de vizualizări, „Bad Blood” (2015), pe locul al cincilea, cu 20 de milioane.

„Hello” al lui Adele s-a clasat pe locul al patrulea, cu 28 de milioane de vizualizări în 24 de ore.

Piesa „ME!” este cântată de Swift împreună cu solistul trupei Panic! at the Disco, Brendon Urie, şi a fost compusă şi produsă de ea cu Joel Little.

Clipul este regizat de Dave Meyers („Sicko Mode”, „God Is a Woman”), iar single-ul este primul lansat de Swift de la apariţia albumului „Reputation” (noiembrie 2017).