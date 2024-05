Viktor Orban a explodat: Planul NATO de a ajuta Ucraina contra Rusiei e o misiune nebunească!

Temerile că Rusia ar ataca un membru NATO sunt ”nefondate”, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, adăugând că războiul din Ucraina, intrat în al treilea an, a arătat limitele capacităţilor Rusiei. Ungaria, membră a Uniunii Europene și a NATO, a refuzat să ofere asistență militară Ucrainei de la invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022.

Budapesta încearcă, de asemenea, să nu participe la planul pe termen lung al NATO de a ajuta Ucraina, numindu-l „o misiune nebunească”.

Finlanda şi-a testat cu succes capacitatea de a gestiona o economie de război şi a început să depoziteze echipamente militare în afara graniţelor naţionale, în timp ce ţara nordică renumită pentru nivelul său ridicat de pregătire face faţă unei Rusii din ce în ce mai agresive, informează Mediafax.

Generalul-locotenent Mikko Heiskanen, adjunctul şefului de stat major pentru armament şi logistică în cadrul forţelor de apărare finlandeze, a declarat pentru Financial Times că Finlanda a verificat recent peste 1.000 de acorduri pe care le are cu companii private pentru a produce echipamente sau a furniza servicii pentru vremuri de război.

„Trebuie să fim pregătiţi pentru o criză pe termen lung... . Am activat unele dintre acestea, am verificat toate acordurile, am testat achiziţiile nu doar pentru muniţie, ci şi pentru alte materiale. Testăm planurile şi pregătirea partenerilor noştri strategici", a declarat Heiskanen, al cărui titlu de post în finlandeză se traduce prin şeful economiei de război.