Viktor Orban a pus în mișcare Marele Plan: este fără precedent în toată Europa

Dacă previziunile Cabinetului se dovedesc a fi corecte, creșterea economiei ungare în 2024 ar putea ajunge pe primul loc în Uniunea Europeană. Creșterea stabilită a PIB-ului intern depășește cu mult așteptările regionale și din Europa de Vest.

Poate cea mai importantă întrebare de natură economică a anului 2024 este: cât de mult va creşte PIB-ul Ungariei. Țara este înfometată de expansiune, deoarece anul 2023 a adus doar stagnare, în cel mai bun caz, și o ușoară recesiune sau scădere, în cel mai rău caz.

În schimb, anul acesta toată lumea se așteaptă la creștere, deși diferitele prognoze arată o abatere perceptibilă. Impulsul inițial a fost dat de cele mai recente date despre PIB: produsul intern brut al Ungariei în trimestrul trei al anului 2023, conform datelor ajustate, a scăzut cu 0,3 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, dar trimestrial a crescut deja cu 0,9 la sută. Ceea ce a însemnat în acelaşi timp că scăderea producției economice a luat sfârșit după un an.

Economia a crescut mai mult în Ungaria decât oriunde altundeva în Europa

Dar s-a constatat şi faptul că nu doar s-a reuşit, ci s-a reuşit cu bine depăşirea recesiunii. La urma urmei, creșterea internă trimestrială a depășit semnificativ media UE (plus 0,1 la sută). Este adevărat că modificarea anuală a volumului a fost mai scăzut (aici, conform primei estimări, cifra UE a fost de plus 0,1%). În tot cazul, Guvernul a atras atenţia chiar de atunci asupra faptului că creșterea ungară poate fi considerată una dintre cele mai bune din Uniunea Europeană.

Potrivit datelor trimestriale, performanţa economiei irlandeze (minus 1,8 la sută), austriece (minus 0,6 la sută), cehe (minus 0,3 la sută), estone (minus 0,2 la sută), portugheze (minus 0,2 la sută), germane (minus 0,1 la sută), lituaniene (minus 0,1 la sută), franceze (plus 0,1 la sută), spaniole (plus 0,3 la sută), belgiene (plus 0,5 la sută) și letone (plus 0,6 la sută) a rămas în mod vizibil în urma economiei ungare. Și dacă totul este adevărat, această diferență și avantajul ungar vor rămâne şi pe tot parcursul anului 2024.

Cât de mult va crește economia ungară în 2024?

Prima este promisiunea ministrului de Finanțe, Mihály Varga, iar cea de-a doua este promisiunea ministrului Economiei Naționale, Márton Nagy. Indiferent care este mai aproape de realitate, aceste rezultate ar însemna cu siguranță o creștere economică importantă. Dar pentru a putea percepe ponderea sa reală, merită să aruncăm o privire asupra angajamentelor care au fost luate în Europa în unele țări în ceea ce privește creșterea economică în 2024. În acest scop, ziarul economic ungar "Világgazdaság" a colectat ultimele prognoze din decembrie-ianuarie – desigur, nu întotdeauna cele guvernamentale – despre perspectivele din ţările UE.

Cât de mare poate fi creșterea economică în țările din regiune, în 2024?

Merită atenţie mai întâi cifrele regionale. Merită să începem rândul cu Ucraina, fie și doar din cauza situației sale deosebite și în același timp extrem de dramatice.În această țară, care este lovită de invazia rusă pentru al doilea an, se preconizează o creștere de 3% pentru acest an. Această cifră nu trebuie să înşele pe nimeni, deoarece această creştere se datorează în mare măsură subvențiilor externe. Urmează România, unde Guvernul se așteaptă la o creștere economică de 3,4 la sută. În Bulgaria, prognoza este aproape aceeași, respectiv 3,3 la sută. Serbia nu este ţară membră UE, însă este, totuşi, o ţară importantă la nivel regional. Aici scopul este atingerea unei creşteri economice de 3,5 la sută. Croaţia poate înregistra rezultate mai bune din mai multe puncte de vedere. Cu toate acestea, creșterea PIB-ului de 2,6 la sută în 2024 va fi sub cea din Ungaria. În Slovenia, pentru acest an a fost planificată o creștere de 2,2%. În Austria, creşterea va fi doar de 0,6 la sută, adică poate fi chiar peste stagnare. Situația este mai bună în Slovacia, unde există șanse pentru o creştere de aproximativ 2 la sută. Cehia calculează și ea cu un indicator similar, dar oarecum mai scăzut: 1,9 la sută. Polonia a rămas oarecum peste acestă zonă și a înregistrat o așteptare de 2,3 la sută.

Dacă comparăm aceste estimări şi analize guvernamentale şi ale băncilor centrale cu cele ale Cabinetului ungar, se poate observa că, dacă previziunile se vor confirma, creșterea economiei ungare va fi de neegalat în regiune în acest an.

Cât de mare poate fi creșterea economică în Uniunea Europeană în 2024?

Pentru a obține o imagine completă, merită să extindem cercul către alte țări din UE, în principal cele din Europa de Vest, pentru a afla despre previziunile lor economice și cum se raportează toate acestea faţă de așteptările din Ungaria. În acest sens, nu există date mai importante decât cele ale Germaniei, care este cea mai mare economie a Europei și are un efect semnificativ și asupra performanței Ungariei. În Germania nu se pune problema creşterii, deoarece aici se așteaptă direct la o scădere, respectiv la un minus de 0,5 la sută. Cel puțin Italia nu se confruntă cu o recesiune, dar situația nu este nici aici foarte roz: italienii speră la o creștere de doar 0,7 la sută. Potrivit Ministerului de Finanțe al Franței, se aşteaptă la o creștere a PIB-ului de 1,4 la sută, deși, experții spun că cel mult jumătate din aceasta poate fi atinsă. În Spania, conform ultimului amendament al băncii centrale, este de așteptat o creștere de 1,6% din 2024. Nici Suedia nu poate să se laude decât cu o speranţă de 0,2%. În Belgia, în centrul instituțional al Uniunii Europene, se preconizează o creștere de 1,23 la sută. În Olanda, în acest an poate avea loc o creștere de 3%. În Portugalia, traiectoria de creștere s-a schimbat recent în scădere și acum arată doar 1,2 la sută. În Irlanda, banca centrală este, de asemenea, pesimistă și acum vede o creștere de 2,5% ca fiind realistă. La Luxemburg, climatul este, de asemenea, pesimist, și se pregătesc pentru o creștere de 2% după revenirea din recesiune. În Estonia, criza se adâncește, așa că este foarte discutabil dacă așteptările bugetare de 2,7 la sută vor trebui modificate.

Prin urmare, o imagine similară cu cea din regiune apare mai la vest de Ungaria, astfel că perspective de creştere mai bune decât în Ungaria nu există nicăieri. Acum nu mai rămâne decât să se confirme optimismul Cabinetului ungar.

Sursa: Revista Presei Rador Radio România