Viktor Orban avertizează: Este bine să ne pregătim pentru tot ce poate fi mai rău

În abordarea epidemiei de coronavirus, ar trebui să pornim de la înţelepciunea populară potrivit căreia: să sperăm că va fi bine, dar să ne pregătim pentru ce poate fi mai rău – a declarat premierul ungar, Viktor Orbán, vineri, în emisiunea „Bună dimineaţa, Ungaria!”, a postului ungar public de radio Kossuth.

Premierul a afirmat că şi-ar dori ca viaţa oamenilor să revină la normal, dar deocamdată nu îndrăzneşte să le spună să se relaxeze, ci recomandă menţinerea restricţiilor. Şeful Guvernului de la Budapesta a spus că „ştie că a fi acasă cu doi-trei copiii (…) şi a face şcoală la distanţă este efectiv un jihad”, potrivit rador.ro.

Pe de altă parte, dacă în Austria relaxarea anumitor restricţii va avea succes, numărul infectărilor nu va creşte, iar sistemul medical din Ungaria este pregătit, vom putea să ne gândim la acest lucru şi la noi – a adăugat prim-ministrul, care a menţionat că, din punctul de vedere al maghiarilor, Austria este privită drept un laborator. “Să ne bucurăm că, în sfârşit, o dată în viaţă, nu noi suntem şoarecii de laborator” – a spus Orbán. Mai devreme sau mai târziu va fi inevitabil ca în Budapesta – unde se află 60% dintre persoanele infectate, iar dacă este să privim şi judeţul Pesta, chiar 80% – să fie introduse nişte reguli speciale – a precizat de asemenea şeful Guvernului de la Budapesta.

În capitală este logic să fie alte măsuri decât într-o localitate mică, motiv pentru care săptămâna viitoare ar trebui să ne gândim la o diferenţiere între aşezări – a explicat Orbán. Experienţa zilelor de Paşte a arătat că regulile de utilizare a locurilor publice pe care le-au propus autorităţile locale funcţionează bine; primarii au fost la înălţimea situaţiei – a menţionat premierul. Şi la sfârşitul acestei săptămâni se aşteaptă vreme bună, “pericolul creşterii contactelor sociale” va exista din nou, astfel că autorităţile locale pot impune noi restricţii – a precizat Viktor Orbán.

Prim-ministrul a subliniat: se pare că vârful epidemiei nu a fost încă atins, partea cea mai grea va fi abia de acum încolo, în zilele următoare, Ungaria se poate aştepta la o creştere mai rapidă a numărului îmbolnăvirilor. “Vom intra în faza îmbolnăvirilor în masă”, însă până când se va întâmpla acest lucru, vom avea paturi de spital, aparate de ventilaţie mecanică şi personal medical care va şti să le folosească – a punctat premierul. Apărarea de până acum a fost una de succes, în sensul că am câştigat timp, am reuşit să începem acţiunea de pregătire a spitalelor, am achiziţionat echipamentele de protecţie necesare, “depozitele noastre sunt pline”, în spitale şi în instituţiile sociale au fost livrate stocuri suficiente pentru zece zile. “Este disponibilă muniţia necesară în această situaţie de război”, iar transporturile de echipamente medicale continuă să sosească – a explicat Orbán.

Cu privire la eliberarea paturilor de spital, Orbán a subliniat că în Ungaria funcţionează peste 1000 de cămine de bătrâni, iar dacă în fiecare dintre acestea se vor infecta zece oameni şi vor avea nevoie de tratament la spital, vorbim, deja, de 10.000 de pacienţi. Este necesar să fim pregătiţi pentru cel mai prost scenariu posibil şi să avem cel puţin 8000 de ventilatoare funcţionale şi peste 30.000 de paturi de spital, unde pot fi îngrijiţi pacienţii cu coronavirus – a spus domnia sa. Este, într-adevăr, dificil să îţi dai seama cum se pot realiza aceste lucruri – a mai adăugat Orbán.

Premierul a subliniat, totodată, că 34% dintre cele 68.000 de paturi nu au fost ocupate de pacienţi, astfel că pentru eliberarea a jumătate din numărul total de paturi, doar în cazul a 16% a trebuit să se decidă ca, în măsura în care acolo se afla un pacient a cărui îngrijire putea fi amânată, acesta să fie trimis acasă. În acest sens, îndrumarea profesională a venit din partea unui comitet medical – a punctat Orbán.

Sigur că este o decizie dificilă, neplăcută, dar problema nu poate fi rezolvată altfel – a spus de asemenea prim-ministrul. În plus, să transformi un pat de spital într-unul potrivit pentru terapie intensivă este un lucru complicat – a menţionat premierul. Ne aflăm “în mijlocul unei acţiuni mari, de tip militar”, sigur că acest lucru provoacă neplăceri – a precizat Viktor Orbán.

În ceea ce priveşte deciziile economice, premierul Ungariei a spus că speră ca acestea să dea rezultate. Speră ca totul să fie bine, dar nu este la fel de curajos ca şefii băncii centrale, care spun că economia ungară va continua să crească. “Ar fi o realizare uriaşă dacă am putea trece prin această criză aproape de 0%” – a spus în încheiere premierul ungar.