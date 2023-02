Viktor Orban îi transmite Ucrainei în toate felurile să renunțe/ Budapesta plină de panouri cu montarea Piesei `Război și Pace` de Serghei Prokofiev

Viktor Orbán dorește ca Ucraina să renunțe.

Într-un moment când steagurile ucrainene fâlfâie prin capitalele europene, iar tancurile occidentale vin în apărarea Ucrainei, premierul Ungariei se îndoiește în mod deschis de viabilitatea Ucrainei ca stat suveran. La Budapesta, guvernul său a împânzit străzile cu panouri împotriva sancțiunilor. Opera de Stat din Budapesta montează un spectacol cu ‘Război și pace’ de Serghei Prokofiev, relatează Politico preluat de Rador.

