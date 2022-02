Vîlceanu: Nu am apostrofat pe nimeni în Guvern; premierul ne-a rugat să nu mai vorbim în contradictoriu în spaţiul public

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, a afirmat, joi, că nu a apostrofat pe nimeni, iar premierul Nicolae Ciucă i-a rugat pe membrii Guvernului să nu mai vorbească în contradictoriu în spaţiul public.

El a fost întrebat de ziarişti, la Parlament, dacă premierul i-a reproşat că a criticat de la tribuna Guvernului doi miniştri PSD."Nu mi-a reproşat domnul Ciucă niciodată aşa ceva. Asta a fost o remarcă a domnului Grindeanu. Domnul Ciucă, ca de fiecare dată, ne-a rugat că nu mai vorbim în contradictoriu în spaţiul public. Domnul Grindeanu a spus acest lucru, că am discutat despre miniştri PSD de la Guvern. (...) Eu nu am apostrofat pe nimeni, puteţi să luaţi imaginile să vedeţi că nu pronunţ niciun fel de nume, ci spun un lucru de notorietate publică faptul că la Ministerul Sănătăţii şi la Ministerul Muncii de ani de zile nu există o absorbţie bună pe fonduri europene. Nu am spus altceva şi cred că lucrul acesta, dacă l-aş fi spus altfel, dumneavoastră, presa, verificaţi informaţia", a declarat Vîlceanu.El a adăugat că a fost opinia ministrului Sorin Grindeanu că el ar fi criticat doi social-democraţi."Nu cred că trebuia să dau un răspuns, a fost opinia domnului Grindeanu", a menţionat Dan Vîlceanu.Potrivit acestuia, nu a fost nicio critică din partea premierului: "Nu a fost niciun fel de critică faţă de nimeni, ci pur şi simplu o recomandare ca pe viitor să evităm astfel de situaţii".Întrebat cum vede faptul că un premier din partea PNL ia apărarea celor din PSD, Vîlceanu a răspuns: "Nu o văd nicicum, sunt discuţii pe care le avem în Guvern"."Nu cred că este vorba de simţământul cuiva sau al altui coleg, pur şi simplu este premierul României, este premierul pe care PNL îl susţine, a fost votat în partid şi, bineînţeles, trebuie să-şi facă datoria", a explicat el.