Vincze Lorant: Ursul este în continuare pe lista animalelor în pericol; în perspectivă UE va trebui să amendeze Directiva Habitat

Europarlamentarul UDMR Vincze Lorant a declarat, vineri, că în Directiva Habitat adoptată la nivel european în anul 1996 ursul este trecut pe lista animalelor în pericol de dispariţie şi că, întrucât România este un caz aparte, în perspectivă Uniunea Europeană va trebuie să amendeze acest document.

"În Directiva Habitat ursul este în continuare pe lista animalelor în pericol, deşi în Europa putem vorbi despre acest fapt, România e un caz aparte. Articolul 16 din Directiva Habitat prevede că dacă animalele dăunează economiei, atunci trebuie luate măsuri şi aceste măsuri sunt vânătoarea sau relocarea. Dar eu nu am auzit ca cineva să vrea 100-200 de urşi în alte ţări, or dacă se relocă în România, distanţa de 20-30 kilometri este parcursă de urs şi se revine la situaţia iniţială. Deci vânătoarea e singura soluţie, cum e în Canada, nu noi inventăm roata sau că avem un lobby al vânătorilor, nu, e un demers al drepturilor omului (...) Dacă privim în ansamblu, viaţa omului trebuie să fie primordială, urşii s-au înmulţit prea mult şi se împing unii pe alţii în afara pădurii (...) Am propus un studiu de monitorizare, să se realizeze un management al faunei sălbatice în judeţele Mureş, Harghita, Covasna şi Braşov - i-am invitat la faţa locului pe membrii Comisiei de Petiţii şi Mediu, să vină în România să vadă cum e. E un lucru să dezbatem în conferinţă şi alta e la faţa locului. Petiţia va ajunge la rolul Comisiei de Petiţii, foarte mulţi cetăţeni vor semna, ceea ce ne va da posibilitatea să o dezbatem. Cred că în perspectivă Uniunea Europeană va trebui să amendeze Directiva Habitat, pentru că a fost adoptată în 1996 şi e timpul să fie revăzută", a declarat Vincze Lorant, într-o conferinţă de presă la Târgu Mureş.

Citește și: PNL acuză PSD că își face campanie în școli: 'Copiii primesc materiale cu fața lui'

Europarlamentarul a arătat că în urmă cu o zi, în Parlamentul European, a avut loc o audiere publică privind cererile civile de daune cauzate de lup în state precum Slovacia, Spania şi Germania, în prezenţa membrilor Comisiei pentru Petiţii, Agricultură şi Mediu şi că el a ridicat, în mod special, problema urşilor din România, pe baza petiţiei depuse de comunităţilor din judeţele Mureş, Harghita, Covasna şi Braşov referitoare la creşterea atacurilor urşilor, soldate cu victime omeneşti şi pagube materiale substanţiale.

Deputatul european a spus că reprezentanţii consiliilor judeţene Mureş, Covasna, Harghita şi Braşov au solicitat un recensământ real al numărului de urşi, care faptic ar fi mai mare de trei ori decât arată cifrele de pe hârtie, stabilirea unei cote de intervenţie pentru împuşcarea exemplarelor periculoase sau posibilitatea organizării de vânători de urs controlate pentru restabilirea echilibrului şi o compensaţie rapidă şi corectă pentru pagubele cauzate de urşi.

Europarlamentarul Vincze Loránt a arătat că nu există un model european care ar putea fi transpus în această problemă, întrucât două treimi din populaţia de urşi din Europa se găseşte în România şi că, întrucât este o situaţie unică, aceasta necesită o soluţie unică.

Vincze Lorant şi-a inaugurat vineri, la Târgu Mureş, biroul principal de europarlamentar.