Vinieta OXIGEN a fost votată: Ce taxe vor plăti cei care vor să meargă cu mașina prin București

Masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului din Bucuresti, pentru sanatatea locuitorilor: masinile poluatoare care circula in Capitala vor plati vinieta OXIGEN, iar cele intens poluatoare nu vor mai avea acces in centrul Bucurestiului.

La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat in sedinta CGMB de astazi, proiectul de hotarare care propune, ca masura concreta de imbunatatire a calitatii aerului, introducerea vinietei OXIGEN pentru masinile intens poluatoare si poluatoare care circula in Bucuresti.

Hotărârea a fost adoptată cu 31 de voturi "pentru" (PSD, ALDE, PMP), 13 abţineri (PNL si USR) şi 7 voturi "împotrivă" (5 USR si 2 PNL).

Primarul General, Gabriela Firea: "Ma bucur ca astazi, impreuna cu majoritatea din Consiliul General care a votat acest proiect, am facut un pas urias pentru sanatatea bucurestenilor si ne-am aliniat oraselor europene care iau masuri clare pentru diminuarea poluarii!

Este vorba despre introducerea vinietei OXIGEN pe care trebuie sa o plateasca masinile intens plouatoare care circula in Bucuresti si care este menita sa contribuie la sanatatea noastra si a copiilor nostri!

Bucurestiul este pe locul 6 in topul celor mai poluate orase din Europa, si pe locul 4 in topul celor mai poluate orase din Romania (dupa Iasi, Cluj-Napoca si Brasov), de aceea sunt necesare masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului!

Dezvoltarea si modernizarea transportului public, care este acceptata in unanimitate ca solutie pentru mobilitatea urbana in secolul 21, nu poate avea efectele scontate fara masuri concomitente de descurajare a traficului cu autoturisme. Degeaba dublam numarul de vehicule ale STB, daca ele vor sta blocate in trafic!

Reamintesc faptul ca, in ceea ce priveste modernizarea transportului public, in prezent sunt deja 400 de autobuze noi pe strada, Euro 6, iar anul viitor vor sosi in Capitala 130 de autobuze hibrid, pentru care deja avem semnat contractul cu Mercedes.

Se vor mai achizitiona 100 de troleibuze, 100 de tramvaie si 100 de autobuze electrice, pentru care suntem in etapa finala a procedurilor de licitatie".

Primarul General, Gabriela Firea, a mai explicat ca, potrivit datelor statistice, in Municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov sunt inmatriculate un numar de 1.621.274 autovehicule, din care 261.749 sunt non Euro, 7.188 sunt Euro 1, 113.729 sunt Euro 2, 213.061 sunt Euro 3 iar 440.000 sunt Euro 4: "Astfel, dintr-un total de aproximativ 1,6 milioane de autoturisme inmatriculate in Bucuresti si judetul Ilfov, aproximativ 600.000 (peste 35%) sunt intens poluatoare. Subliniez faptul ca pe langa acestea, in Capitala intra zilnic alte mii de masini care tranziteaza orasul, despre acestea neexistand in prezent date statistice relevante! Nicaieri in lumea civilizata autovehiculele non euro, Euro 1 si Euro 2 nu mai circula fara sa fie taxate, iar in multe orase sunt complet interzise! Nu dorim sa aducem Bucurestiul la nivelul tarilor din lumea a treia si sa-l transformam cimitirul rablelor poluatoare din Europa!"

In ceea ce priveste destinatia banilor colectati prin aceasta vinieta, primarul general a declarat ca acestia vor fi alocati NUMAI pentru implementarea altor masuri de protejare a mediului, cum ar fi achizitia unor mijloace de transport in comun moderne si nepoluante, recuperarea spatiilor verzi din Capitala, realizarea unei retele de infrastructura rutiera destinatata vehiculelor alternative (biciclete, trotinete etc) precum si pentru implementarea altor masuri menite sa ii ajute pe bucuresteni sa renunte la autoturismele personale care sunt intens poluatoare, cum ar fi proiectul privind cele 5.000 de ecovouchere, in valoare de 9.000 lei fiecare, oferite de Primaria Capitalei, pentru casarea rablelor.

Ce presupune proiectul

Potrivit proiectului, din data de 1 ianuarie 2020, masinile sub Euro 4 vor plati vinieta Oxigen, iar mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul orașului. Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021.

Potrivit unui amendament propus de consilierii ALDE și aprobat in sedinta CGMB, mașinile non-euro, Euro 1 și Euro 2 nu vor mai avea voie deloc în București de la 1 ianuarie 2022, iar pentru cele Euro 3 restricția este valabilă din anul 2024. Potrivit aceluiasi amendament, sunt exceptate de la plata vinietei scuterele si motocicletele, dar si autovehiculele cu norma de poluare Euro 3 care functioneaza cu GNL, GNC si GPL.

Potrivit proiectului de hotărâre adoptat, începând cu data de 01.01.2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai mică de 5 tone pe arterele din Bucureşti este restricționat zilnic, de luni pană vineri, cu exceptia sărbatorilor legale, în intervalul 07:00-22:00, după cum urmează:

- pentru cele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 și Euro 2, accesul este interzis în Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziționării unei viniete electronice Oxigen

- pentru cele cu norma de poluare Euro 3 și Euro 4, accesul este pemis pe toate strazile municipiului Bucureşti numai în urma achiziționării unei viniete electronice Oxigen; Restricția pentru Euro 4 se aplica din 2021.

- masinile electrice, hibride sau cu norma de poluare Euro 5 și Euro 6, au acces fără restrictii pe toate arterele;

Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta va fi de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și 4 - 5 lei pe zi.

Șoferii care circula fara vinieta corespunzătoare vor fi sancționați cu amenzi de la 1.500 la 2.000 de lei.

TARIFE

· Non-euro - 15 lei/ zi, 300 lei/luna si 1.900 lei/an

· Euro 1 - 15/zi, 250 lei/luna si 1.700 lei/an

· Euro 2 - 15 lei/zi, 200 lei/luna, 1.500 lei/an

· Euro 3 - 5 lei/zi, 100 lei/luna sau 700 lei/an

· Euro 4 - 5 lei/zi, 80 lei/luna sau 500 lei/an

Următoarele categorii de autovehicule sunt exceptate:

- cele electrice și hibrid

- scuterele și motocicletele

- cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilități precum si cele aflate in proprietatea persoanelor cu dizabilitati care poseda certificat de incadrare in grad grav de handicap, cu insotitor, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de pe raza Municipiului Bucuresti

- cele destinate transmisiunilor radio și tv

- autovehiculele aparținând poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apararii Naționale, unitatilor speciale ale Serviciului Român de Informați și ale Serviciului de Protectie și Pază, Servicului de Telecomunicatii Speciale, Servicului de Informatii Externe, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public,

- servicile publice comunitare pentru situații de urgență

- Societatea Națională de Cruce Roşie din România

- serviciile de ambulanță

- Societatea Transport Bucuresti STB

- cele utilizate la intervențiile la căile de comunicație și rețelele edilitare

- cele istorice, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului

- cele preväzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte.

Se defineşte Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) în perimetrul delimitat de: P-ța Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Şincai - str. Lânăriei - Calea Şerban Vodă-bd. Märäşeşti - str. Mitropolit Nifon- bd. Libertății - Calea 13 Septembrie şos.Pandurilor șos.Cotroceni -spl. Independentei - str. Știrbei Vodă - str. Berzei str. Buzeşti -p-ta Victoriei.

Vinietele OXIGEN se vor putea achizitiona online, din benzinarii, prin sms sau aplicatii online ale Primariei Capitalei, care vor fi realizate special in acest scop.

