VIDEO Fulgy ZGUDUIE lumea maneliștilor: îl acuză pe Dan Bursuc că i-a violat sora, Margherita era minoră, avea 13-14 ani!

Dan Manole, alintat Fulgy, face acuzații grave. Fiul Clejanilor zguduie lumea maneliștilor și spune că impresarul Dan Bursuc i-ar fi violat sora, pe Margherita, pe vremea când aceasta avea numai 13 ani.

Citește și: Din MOTIVAREA judecătorilor: Fulgy e în arest la domiciliu pentru că are premii muzicale și e hărțuit de jurnaliști

„Dacă duc până la capăt ce am de spus, mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu dentințe de peste 25 de ani, tal meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă. (...) „Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva când am fost dus la la Lipatti și m-am întâlni toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcu Bursuc lui sor-mea”, a spus Fulgy.