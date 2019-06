Violențe extreme în Sudan. Zeci de persoane au fost ucise și sute rănite după ce militarii au deschis focul asupra manifestanților (IMAGINI TERIBILE)

Peste 30 de persoane şi-au pierdut viaţa după ce forţele de securitate au deschis focul luni asupra protestatarilor din capitala Khartoum, potrivit informaţiilor furnizate luni seara de o organizaţie medicală, transmit dpa şi AFP, relatează agerpres.

Vezi și: Primele IMAGINI cu interlopul care a ucis cu sânge rece polițistul din Timiș / FOTO



Numărul victimelor a crescut de la 13, cifra anunţată iniţial, la 30, conform informaţiilor publicate pe Facebook de Comitetul central al doctorilor sudanezi (CCSD). Printre victime se află şi un copil în vârstă de 8 ani.



Secretarul General al ONU Antonio Guterres a condamnat "utilizarea excesivă a forţei" împotriva protestatarilor paşnici de către forţele de securitate sudaneze. Într-un comunicat de presă al Naţiunilor Unite, Guterres "condamnă ferm violenţa şi folosirea excesivă a forţei de către personalul de securitate asupra civililor, care au condus la moartea şi rănirea multor" persoane.



"Secretarul General aminteşte Consiliului Militar de Tranziţie (CMT) de responsabilitatea pe care o are pentru siguranţa şi securitatea cetăţenilor Sudanului" se adaugă în comunicat cu referire la conducerea militară aflată la putere după înlăturarea preşedintelui în aprilie.

BREAKING: Gunfire as Sudan military moves in to clear Khartoum sit-in.



The Committee of Sudanese Doctors says at least 2 people killed in the ongoing military raid, as protesters continue to demand civilian rule.



Developing story: https://t.co/Q42iDj8MNT https://t.co/IyYVmRqgW9