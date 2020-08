VIDEO - Violențele din BEJ Focșani: PSD acuză că date personale ale susținătorilor partidului ajung la 'interlopii care conduc PNL'

Deputatul PSD Vrancea, Nicuşor Halici, a susţinut, joi, într-o conferinţă de presă, că un reprezentat al PNL Vrancea ar fi avut acces în sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Focşani de unde ar fi sustras date cu caracter personal din listele de susţinători ale candidatului PSD la primăria Focşani.

"În cursul acestei zile, (joi - n.red.), un reprezentant al PNL Vrancea a mers cu o împuternicire în Biroul Electoral al Circumscripţiei municipale Focşani pentru a solicita verificarea listei de susţinători a candidatului la Primăria Municipiului Focşani al PSD. (...) Reprezentantul PNL a mers şi a consultat o parte din listele de susţinători ale domnului candidat Cristi Valentin Misăilă şi a început să colecteze date din aceste liste de susţinători, anume: nume, prenume, date din adresele de domiciliu, un lucru de extremă gravitate", a declarat Nicuşor Halici.

Potrivit deputatului PSD Vrancea, aceste date ar urma să fie folosite pentru ameninţarea sau şantajarea persoanelor care au semnat pentru susţinerea candidatului PSD la primăria Focşani.

"Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate decât în anumite scopuri şi de către anumite instituţii ale statului, şi doar cu acordul scris al titularului. Problema şi mai mare o constituie că aceste date cu caracter personal ajung pe mâna interlopilor care conduc PNL Vrancea (...). Scopul acestora este acela de a identifica persoanele care susţin candidaţii PSD la Primăria Municipiului Focşani, pentru a le şantaja sau ameninţa. Dacă sunt în funcţii, le şantajează, dacă nu, îi ameninţă. Pentru că asta, de fapt, fac cei de la PNL, o politică mai degrabă stalinistă, bolşevică. Să venim astăzi, după 30 de ani de invocare a acestei democraţi şi să iei datele cu caracter personal să vezi dacă sunt veridice... Păi nu avea calitatea în primul rând. În al doilea rând, nu aveau şi nu trebuia să aibă acces la ele decât instituţii ale statului. Dacă aveau o suspiciune cu privire la persoanele înscrise în listele de semnături, trebuia să se adreseze organelor competente, în cazul lui de faţă Parchetului. Este regretabil că preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie Focşani a permis şi accesul şi colectarea acestor date", a spus Halici.

Deputatul Nicuşor Halici susţine că reprezentantul PSD în Biroul Electoral de Circumscripţie, Bogdan Matişan, a încercat să împiedice plecarea reprezentantul PNL din sediu cu datele persoanelor din listele de susţinători, moment în care ar fi fost agresat.

"Reprezentantul PNL a sesizat că ne-am dat seama ce vrea să facă, moment în care a vrut să părăsească incinta. În acel moment, reprezentantul PSD în Biroului Electoral de Circumscripţie Focşani, domnul Bogdan Matişan, a mers şi i-a spus: nu părăsiţi biroul electoral cu datele de identificare ale persoanelor pe care le-aţi scris. Din acel moment am văzut cu toţii ce s-a întâmplat, acea împingere, l-a bruscat pe reprezentant PSD, şi aşa mai departe. Dincolo de toate astea, semnalul de alarmă este unul foarte puternic. (...) Lucrurile sunt foarte grave şi ne vom adresa instituţiilor abilitate din România, şi după aceea şi la nivel internaţional, pentru ca aceste lucruri nu trebuie să se mai întâmple. Vreau să îi asigur pe toţi susţinătorii PSD că vom face tot ce este în puterea noastră şi vom apăra nu doar identitatea lor, ci şi drepturile fundamentale pe care le au, şi în cazul de faţă dreptul de a opta sau a avea o opţiune cu privire la un candidat", a afirmat Halici.

Acesta a solicitat instituţiilor abilitate să recupereze datele cu care reprezentantul PNL ar fi plecat de la Biroul electoral şi să se asigure că acestea nu vor fi folosite.

"O să sesizăm toate instituţiile abilitate. Ne aşteptăm ca acestea să răspundă în litera şi spiritul legii sesizărilor noastre, să îşi face treaba şi să remedieze această situaţie. Dar până la remedierea ei, să fie neutralizate datele de identificare, să nu aibă accesat absolut nimeni la ele de aici încolo şi mai ales, la cele prelucrate deja de Cristinel Irimia (reprezentantul PNL - n.red.) Mă aştept în câteva ore cel mult, aceste date pe care domnul Irimia le-a furat din listele de susţinători să fie recuperate de instituţiile statului, să fie neutralizate, iar persoanele, împreună cu Cristi Irimia, să dea declaraţii prin care să spună că nu le vor utiliza sub nici o formă", a precizat Halici.

Liderii PSD Vrancea susţin că reprezentantul PNL ar fi copiat datele a peste 100 de persoane care au semnat listele de susţinere pentru candidatul PSD la primăria municipiului Focşani.

Liberalul Cristinel Irimia afirmă că a avut acordul preşedintei Biroului Electoral de Circumscripţie pentru a consulta listele cu semnături şi că altercaţia dintre acesta şi reprezentantul PSD ar fi plecat de la neregulile găsite pe liste.

"Am avut acordul preşedintei Biroului Electoral de Circumscripţie, doamna Loredana Arhip. M-a sunat dânsa sau cineva din personal să vin la Biroul Electoral să studiez listele, fiind reprezentant al PNL. PNL este operator de date cu caracter personal, adică poate consulta astfel de date. Evident, nu folosind date cu caracter personal în scop propriu, dar dacă observăm o neregulă din punctul nostru de vedere, putem sesiza autorităţile. Ceea ce şi urma să fac. De asta s-a supărat reprezentantul PSD pe mine. Şi-a dat seama că găsesc nereguli peste nereguli şi în momentul ăla a pus presiune pe judecătoare să nu mă mai lase să continui să studiez listele. Şi după 30-40 de minute de studiu, m-a dat afară. După care Matişan nu a vrut să mă lase să ies din încăpere... Asta e lipsire de libertate şi o să-i fac plângere pentru lipsire de libertate. Am încercat să mă strecor pe lângă el, moment în care el m-a apucat de cămaşă , m-a tras spre el şi, ca la judo, s-a lăsat pe genunchi şi pe spate, ca să simuleze, vezi doamne, că l-am bruscat sau împins. Eu am mâna în ghips, am mâna ruptă, iar cu mâna dreaptă ţineam telefonul şi filmam în timpul ăla. Nu aveam cum să-l agresez", a declarat, pentru AGERPRES, Cristinel Irimia.

Acesta spune că nu a plecat cu nicio listă din sediu pentru că are o memorie foarte bună şi că autorităţile vor stabili dacă bănuielile sale sunt întemeiate sau nu.

"Nu am plecat cu nicio listă. Am memoria foarte bună. Am reţinut foarte multe nume. Tot ce am de făcut vizavi de situaţia asta e să anunţ autorităţile dacă am vreo suspiciune. Am obligaţia să anunţ autorităţile dacă eu consider că s-a încălcat legea şi s-au falsificat semnăturile. Este o bănuială. Va decide Parchetul dacă bănuielile mele bazate pe observaţiile de astăzi sunt întemeiate sau nu. Voi face sesizare pentru lipsire de libertate, lovire. Iar mâine dimineaţă vom decide la partid legat de chestiunea cu semnăturile, ce vom face. Din punctul meu de vedere, sunt nereguli în ceea ce priveşte lista susţinătorilor", a susţinut Irimia.

În urma imaginilor apărute în mediul online, cu altercaţia dintre reprezentanţii PSD şi PNL, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea a deschis o anchetă pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe.

"Astăzi, ora 12,52, am fost sesizaţi prin apel 112 despre faptul că în incinta unei instituţii publice de pe raza municipiului Focşani a avut loc un conflict spontan între două persoane de sex bărbătesc. Cu ocazia deplasării la faţa locului, poliţiştii au identificat un bărbat de 44 de ani şi un bărbat de 47 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul şi luării măsurilor legale ce se impun", a precizat IPJ Vrancea.