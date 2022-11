Violențele din Iran iau amploare: Atac soldat cu cinci morți în sud-vestul țării, pe fondul protestelor (VIDEO)

Cinci persoane au fost împuşcate mortal de "terorişti" pe motociclete în oraşul Izeh, din sud-vestul Iranului, a anunţat miercuri agenţia de presă oficială Irna, citând un responsabil neprecizat, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Videos from Tehran, Izeh, Borujen, Karaj, Hamedan, Zanjan!

In Poonak neighborhood of Tehran, Islamic Republic thugs fired tear gas at a house, set it ablaze!

In Izeh, people chant: "Death to Khamenei", "Death to dictator", "Freedom..."#مهسا_امینی#IranTruth pic.twitter.com/8cYzPT09AB — IranTrue (@iran_true) November 16, 2022

????????| Armed clashes in #Izeh/#Iran. According to the #IRGC media outlets four persons in two motorcycles shot on the security guards , killing and injuring around 10 people, some of whom are in critically condition. #IranProtests2022 #سپاه #ایذه pic.twitter.com/UjkFHVCu1y — Unit 085 (@Unit085) November 16, 2022

Nov 16—Izeh, SW #Iran

Protesters set fire to a local seminary used by the regime to promote its ideology of hate and misogyny.



Other reports from this city indicate massive gunfire and a major armed confrontation.#IranRevolution2022 #مهسا_امینی pic.twitter.com/2dbXumYNDf — Journaliste  (@journalistsay) November 16, 2022

Heartbreaking ????

This is #KianPirfalak only 10 years old, shot and murdered by regime security forces in the city of Izeh in Khuzestan province today!

This child killer regime must be STOPPED NOW! #IranRevolution #MahsaAmini #BloodyNovember #کیان_پیرفلک pic.twitter.com/OKPAUrrdOz — Nasibeh ????️✌️ (@Nasibeh530) November 16, 2022

Potrivit lui, "elemente teroriste şi înarmate" au venit la bordul a două motociclete într-o piaţă centrală din acest oraş al provinciei Khouzistan şi au deschis focul asupra manifestanţilor şi a agenţilor de securitate, omorând cinci persoane şi rănind zece.Pe 26 octombrie, cel puţin 13 persoane au fost ucise la Shiraz într-un atentat revendicat de gruparea Stat Islamic (SI) şi comis în mausoleul lui Shah Cheragh, principalul sanctuar musulman şiit din sudul Iranului.Acest atac s-a produs într-un moment în care Republica islamică este zguduită de un val de manifestaţii după moartea, pe 16 septembrie, a Mahsei Amini, o kurdă iraniană de 22 de ani, arestată de poliţia moravuri pentru încălcarea codului strict vestimentar al Iranului.Zeci de persoane, în principal manifestanţi dar şi membri ai forţelor de securitate, au fost ucise la începutul protestelor, potrivit autorităţilor.