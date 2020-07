Violeta Alexandru a anunţat coordonatorul campaniei PNL în Bucureşti: 'Vreau să facem treabă (şi) în Capitală'

Preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, a afirmat, joi seară, că îşi doreşte ca PNL să câştige alegerile locale în Capitală, alături de Nicuşor Dan. ”Este multă treabă de făcut în Capitală”, a firmă Alexandru, care a anunţat că managerul de campanie al PNL Bucureşti pentru alwgerile locale este Cătălin Deaconescu.

”Vreau ca PNL Bucureşti să câştige alegerile din Capitală! Vreau să arăt că echipa mea poate face treabă. Şi se poate, cu rezultate bune pentru bucureşteni. Alături de Nicuşor Dan şi, mi-aş dori, alături de celelalte partide din opoziţia de astăzi la PSD. Mă concentrez pe ceea ce ne uneşte - suntem conştienţi că PSD falimentează Capitala. Este multă treabă de făcut în Capitală iar noua echipă a PNL Bucureşti este dornică să demonstreze. Vreau ca banii bucureştenilor să se cheltuiască cu totală transparenţă. Nu există secrete în gestionarea treburilor Capitalei. Doar în mintea G. Firea - PSD este normal să existe secrete pe bani publici, cultura terorii, a secretomaniei în Primăria Capitalei. Aici s-a ajuns, din păcate”, a scris, joi seară, pe Facebook, Violeta Alexandru.

Potrivit acesteia, ”transparenţa şi competenţa trebuie să primeze”.

Alexandru a anunţat că managerul de campanie al PNL Bucureşti pentru alegerile locale va fi Cătălin Deaconescu.

”Cunoscându-l, ştiu că se va implica total, în fiecare zi. Fiecare om din echipă contează, fiecare voluntar, fiecare simpatizant. Fiecare om care ne acordă o şansă şi care are încredere că asum şi regret greşelile trecutului. Din care nu am făcut parte dar le asum. Fiecare om care ne critică constructiv dorind binele acestui oraş. Fiecare bucureştean care îşi vede de treabă şi care are dreptul să aibă în administraţie sunt oameni cărora le pasă, oameni competenţi, oameni curajoşi, dispuşi să asume schimbări care să recupereze timpul pierdut sub PSD. Nu mai avem timp de pierdut! Vreau să facem treabă (şi) în Capitală”, a mai scris Violeta Alexandru.