Violeta Alexandru: 'Angajatorul trebuie să răspundă vizavi de faptul că i-a chemat la muncă pe cetățenii din Sri Lanka'

Angajatorul din Botoşani la care au lucrat cei 36 de cetăţeni din Sri Lanka trebuie să răspundă de ce i-a chemat pe aceştia la muncă, potrivit ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres.

"Angajatorul trebuie să răspundă vizavi de faptul că i-a chemat la muncă (pe muncitorii din Sri Lanka, n.r.). Trebuie ca dânşii să ne ofere explicaţiile legate de refuzul de a-i răspunde angajatorului la solicitarea de a veni la muncă şi, într-un final, de faptul că au fost întrerupte aceste contracte prin decizia angajatorului, cu atât mai mult cu cât sunt nişte oameni care nu stăpânesc legislaţia ţării respective, nu ştiu exact ce conţine legislaţia noastră, cu atât mai mult trebuia discutat cu dânşii şi nu procedat în mod brutal. Prefectul (de Botoşani, n.r.) avea nişte informaţii care nu s-au confirmat de la aeroport. Azi-noapte am fost în aeroport şi nu era nicio cursă care să plece spre Sri Lanka pentru a se justifica trimiterea lor la Bucureşti. Domnul prefect spune că avea câteva date care i-au indicat că ar fi putut avea. Nu sunt eu cea în măsură, am destule unde trebuie să răspund cu privire la conducători de instituţii care nu îşi fac treaba", a afirmat Alexandru, luni, la Europa FM.

Ministrul a adăugat că cei 36 de muncitori din Sri Lanka nu doresc să plece din România, ci vor să lucreze la alt angajator.

"Ei nu-şi doresc să plece din România. Găseam o variantă de cazare a lor, am insistat, am vorbit cu ei, dar nu vor să plece acasă, ci să rămână în România la alt angajator. De aici, efortul meu de a găsi mai multe oferte, între care să aleagă. Mă străduiesc să găsesc o soluţie care să-i ţină uniţi, pentru că am mai multe variante în care va trebui să se împartă pe grupuri. Aş vrea să ştie că sunt ajutaţi în România. Repet, dorinţa mea este ca ei, care nu vorbesc bine nici engleză, darămite limba română, să nu se simtă abandonaţi", a menţionat ministrul de resort.

Muncitorii din Sri Lanka au lucrat la o fabrică de confecţii din municipiul Botoşani şi s-au aflat în carantină instituţionalizată iar autorităţile din judeţ au anunţat duminică faptul că aceştia vor fi repatriaţi.

Potrivit Centrului Judeţean de Comunicare coordonat de Instituţia prefectului, 36 de cetăţeni asiatici au fost îmbarcaţi, duminică, în două autocare pentru a fi transferaţi la Aeroportul Otopeni, de unde se vor îmbarca în avion pentru a pleca spre Sri Lanka.

Carantinarea cetăţenilor din Sri Lanka a avut loc la scurt timp după ce aceştia au fost concediaţi de fabrica de confecţii, dar şi după ce unul dintre ei a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19.

Duminică noaptea, ministrul Muncii a mers la Otopeni pentru a se întâlni cu muncitorii sri-lankezi iar aceştia au fost cazaţi la un hotel din zonă.