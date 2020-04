Violeta Alexandru, ATAC în a doua zi de Paște: 'Guvernul, alături de preşedintele Iohannis, au gestionat singuri criza. Alții cu obiective electorale clare'

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a postat, luni, un lung mesaj pe Facebook, în care vorbeşte despre modul în care s-a schimbat România şi piaţa muncii în pandemie şi face referire la faptul că reîntoarcerea la birocraţie nu va mai fi posibilă după ce trece criza. Alexandru afirmă că Guvernul şi preşedintele ţări au fost lăsaţi singuri să gestioneze criza. ”Cu alte cuvinte, unii cu munca, alţii cu obiective electorale clare. În politică, până se termină calculele de făcut, poate trece criza”, a mai scris Violeta Alexandru.

”Piaţa muncii deja s-a schimbat şi se va mai schimba în continuare; cele mai multe oportunităţi le vor avea cei care au dovedit că se pot adapta şi cei care au abilităţi în a folosi tehnologia nu numai în comunicarea internă cât mai ales în furnizarea serviciilor. Se vede cât este de important să nu lucrezi la negru/la gri pentru că nu poţi beneficia, deşi ai muncit, de sprijin atunci când ai nevoie şi, pentru că, pe termen mediu sau lung, vei ajunge într-un punct în care, în loc să ai o bătrâneţe liniştită, primeşti o pensie mult prea mică faţă de cât ai nevoie. Voi încuraja prin tot ceea ce pot pe cei care muncesc şi pe cei care vor să muncească şi mai serios, după criză”, a scris, luni, Violeta Alexandru, pe Facebook.

Ministrul Muncii susţine că românii vor respinge orice tendinţă de a re-aduce birocraţie în relaţia instituţii/autorităţi – cetăţeni.

”Cine crede că, după criză, va putea impune bariere administrative noi sau le va putea reînvia pe cele dinainte, se înşeală. Înainte de criză, debirocratizarea se studia şi se prezenta la conferinţe. Acum am văzut că se poate. Orice tentativă de a re-bicrocratiza va fi aspru sancţionată. Inclusiv în alegeri, tehnologia şi distanţarea socială va genera schimbări; numărul cererilor de vot prin corespondenţă va creşte şi posibil să votăm în mai multe zile”, a mai scris Alexandru.

Potrivit acesteia, multe firme renunţă la procesele decizionale lente şi caută să fie mai pragmatice, mai eficente şi chiar mai creative.

”Văd şi oportunităţi care vor duce la creşterea calităţii serviciilor – se va evita aprovizionarea de la un singur furnizor. Tot pe acest subiect, uitându-mă şi la derularea programului de sprijin Şomaj tehnic, pe care îl gestionăm, aş spune că văd o tendinţă a companiilor de prezervare a lichidităţilor prin accesarea oricăror scheme de ajutor de la stat. Nu comentez asupra strategiei acestora, constat că există o tendinţă de securizare a resurselor existente. Sprijinul statului oferit în această perioadă, prin şomaj tehnic, prin garanţii credite, etc. trebuie completat de un sprijin mai pronunţat din comunităţi, pentru nevoile acestora, nevoi care vor trebui re-evaluate printr-un dialog cu toate părţile interesate. Din păcate, ajutorul din comunitate, inclusiv prin aportul entităţilor neguvernamentale, a fost firav. Până acum. Am văzut puţine comunităţi mobilizate, punând laolaltă resurse şi dorinţă de a lupta împreună. În multe cazuri s-a optat exclusiv pentru accesarea măsurilor de sprijin oferite de Guvern”, a mai scris ministrul Muncii.

Violeta Alexandru consideră că normal ar fi ca cei care au lucrat la stat, în această perioadă, să fi simţit un fel de patriotism guvernamental.

”Până la urmă, medici, poliţişti, angajaţii din sistemul public (cei care nu au fugit în faţa greutăţilor, am mai avut şi aşa ceva!) trebuie să fi simţit importanţa ajutorului dat oamenilor în nevoie - o funcţie a sistemului public care se atrofiase. Îmi doresc ca sistemul public să respecte mai mult mediul privat şi sacrificiile prin care acesta trece. El este cel care va reporni motoarele economiei. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: până în acest punct, Guvernul, alături de preşedintele Iohannis, au gestionat singuri criza. Eu, personal, am comunicat, cât am putut, cu câţiva reprezentanţi ai altor partide, sunt convinsă şi alţi colegi au făcut la fel, dar adevărul este că Guvernul a fost lăsat singur să gestioneze şi, eventual, să încaseze. Cu alte cuvinte, unii cu munca, alţii cu obiective electorale clare. Asta spune foarte mult. Greu cu mizele naţionale care unesc forţele politice. Doi oameni simpli care nu s-au văzut niciodată se ajută la greu, fără nicio rezervă. În politică, până se termină calculele de făcut, poate trece criza. Păcat”, mai afirmă ministrul Muncii.

Alexandru afirmă că pandemia ”a arătat că avem mult mai multe categorii vulnerabile şi în disperată nevoie de ajutor decât era evident”.

”Ajutorul pentru aceste categorii nu se rezumă la bani. Pentru mine, lipsa posibilităţii, astăzi, de a veni, de exemplu, în sprijinul familiilor monoparentale, în afara punerii la dispoziţie a unor fonduri pentru a le suplimenta veniturile în această perioadă grea, a fost cea mai grea încercare. În condiţiile în care nici din comunitate nu a venit un sprijin real. Nu rezolvăm lucrurile prin izolare internaţională. Cei care speculează starea de fapt pentru a sugera închiderea graniţelor României sunt de-a dreptul periculoşi. Da, măsuri de prevenţie şi protecţie, dar nu izolare. Atenţie la aceste discursuri, aparent prind bine, dar efectele lor sunt dezastruoase pe termen mediu şi lung”, a mai scris Violeta Alexandru, anunţând că vor fi pregătite măsuri ”adaptate situaţiei actuale şi perspectivelor imediate”.

