Violeta Alexandru, Daniel Florea, Dumitru Coarnă, printre primii veniţi să-și preia mandatul. Cine a venit la Parlament fără mască și care a fost explicația

Mai mulţi deputaţi aleşi pentru legislatura 2020 - 2024 au venit, sâmbătă, la Parlament, să-şi îndeplinească formalităţile necesare preluării mandatului de parlamentar.

În acest scop, în sala sala "Al. I. Cuza", nivel P1, a fost amenajat special un centru de primire care va funcţiona până marţi.

Fiecare deputat prezintă certificatul doveditor al alegerii sale în calitatea de parlamentar, completează şi depune fişele cu datele personale, curriculum vitae, precum şi o declaraţie pe propria răspundere în care menţionează dacă a fost sau nu lucrător sau colaborator al Securităţii. De asemenea, noi aleşi sunt fotografiaţi pentru site-ul Camerei.Totodată, conform Legii 176/2010, deputaţii îşi completează declaraţiile de avere şi de interese, termenul depunerii fiind însă de 30 de zile din momentul validării mandatului.Aleşii primesc "Mapa deputatului" care cuprinde toate informaţiile necesare despre structurile instituţiei şi atribuţiile specifice ale fiecărei, printre care regulamentul Camerei Deputaţilor, cel comun al Senatului şi Camerei, Constituţia, statutul deputaţilor şi senatorilor, normele pentru utilizare şi justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare. Aceştia vor primi şi cartela de vot, legitimaţia de deputat, insigna, telefonul de serviciu.

ALERTĂ - 139 de decese din cauza COVID-19, în ultimele 24 de ore. 1274 de persoane, în stare gravă la ATI



Printre deputaţii aflaţi la primul mandat care au venit să îndeplinească formalităţile sunt preşedintele Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, Dumitru Coarnă, care a fost ales deputat PSD şi ministrul Muncii, Violeta Alexandru (PNL). S-a prezentat şi fostul primar Daniel Florea, ales deputat PSD. Au venit şi parlamentari cu vechime cum este Graţiela Gavrilescu, de asemenea, deputat PSD.



Dumitru Coarnă a venit la Parlament fără mască, susţinând că are o afecţiune medicală pentru care i s-a eliberat certificat medical.



"Am o problemă medicală, eu am mai multe probleme medicale. O port de multe ori, dar la 10 -15 minute mă sufoc la propriu, am o problemă clară medicală, iar cei care mă au în supraveghere mi-au dat o adeverinţă medicală, nu că nu vreau, nu e un moft al meu, e chiar o problemă obiectivă", a explicat Coarnă, întrebat de ce nu poartă mască, potrivit agerpres.ro.



El a spus că a îndeplinit toate formalităţile pentru a-şi prelua mandatul.



"Formalităţile sunt necesare şi obligatorii pentru că suntem într-o instituţie extrem de importantă a statului român, Parlamentul României. Am completat formulare, declaraţii de avere, declaraţii de interese, anumite cereri, mi-au dat broşuri, aparatură electronică, discuţii administrative", a adăugat Coarnă.



Întrebat dacă PSD va boicota depunerea jurământul în Parlament, el a spus că vor fi întâlniri în partid sămbătă şi duminică şi se va lua o decizie. "Aici se încearcă o anumită atitudine de abuz împotriva PSD, prin acele comisii, pentru că logica şi cutuma parlamentară ne spune că noi trebuie să avem 7 comisii din 21, deci o treime, o să vedem dacă lucrurile s-au aşezat.(...) Nu putem să ne lăsăm călcaţi în picioare. Parlamentul este o structură democratică care reprezintă întreaga populaţie şi noi suntem un segment, 33% - 35%, oamenii au votat cu încredere şi atunci noi trebuie să le susţinem drepturile în acele comisii", a precizat Coarnă.



Violeta Alexandru a enumerat mai multe priorităţi pe care le are în mandatul de deputat, precizând că doreşte să promoveze iniţiative legate de expertiza sa pe piaţa muncii.

Europarlamentarul Eugen Tomac a votat împotriva inițiativei maghiare 'Minority SafePack'. Cum explică decizia



"Doresc să ne implicăm în discuţiile legate de tot ce înseamnă pachetul de sprijin pentru salariaţi şi pentru angajatori, Sunt completări, modificări pe care vreau să le facem pentru un acces rapid în piaţa muncii, respectiv sprijin pentru cei care oferă locuri de muncă ca să le fie mai uşor să-şi desfăşoare activitate. Cuvântul de ordine pentru noi va fi modernizare, debirocratizare şi eficientizare în aşa încât tot ce înseamnă hârtie prin prevederile acestea legislative, tot ce înseamnă document nejustificat, tot ce înseamnă procedură făcută ca susţină de fapt un întreg aparat public sau un întreg set de proceduri voi propune eliminarea, simplificarea", a spus aceasta.



Graţiela Gavrilescu, fost ministru al mediului, a spus că se prezintă în noul mandat cu "un gând bun" pentru români şi pentru România.



"Avem nevoie în continuare de un Parlament care să fie alături de români, să legiferăm pentru ei, pentru toţi cei care ne-au ales, indiferent de culoarea politică şi de fiecare dată votul pe care îl vom da în Parlament să fie pentru binele românilor", a spus Gavrilescu. Ea a adăugat că doreşte ca proiectele pe care le-a iniţiat în legislatura trecută să fie adoptate, cum ar fi cele legate de IMM, locuinţe pentru tineri.



Daniel Florea a afirmat că doreşte să valorifice experienţa de primar în noul mandat de deputat.



"Perioada în care am fost primar mi-a folosit. Sunt convins că experienţa de primar îmi va folosi foarte mult în activitatea de parlamentar. Cred că am învăţat foarte bine şi acum activitatea mea de parlamentar va fi mai eficientă şi mai adaptată realităţilor din România, după patru ani de primar", a spus Florea.



Cele două Camere ale noului Parlament, ales în urma scrutinului din 6 decembrie, se întrunesc, luni, de la ora 12,00, în şedinţe separate de deschidere a legislaturii 2020-2024, la convocarea preşedintelui Klaus Iohannis.



Noilor parlamentari urmează să le fie validate mandatele şi să depună, apoi, jurământul.



Camera Deputaţilor şi Senatul sunt considerate legal constituite după validarea a două treimi din mandatele de deputaţi, respectiv senatori şi după depunerea jurământului de către aceştia. Parlamentarii care refuză depunerea jurământului sunt consideraţi invalidaţi.



În urma scrutinului din 6 decembrie, au fost aleşi în total 466 de parlamentari - 330 de deputaţi şi 136 de senatori, conform listelor transmise de Biroul Electoral Central.