Violeta Alexandru: 'Pensiile vor fi asigurate la timp'

Pensiile vor fi asigurate la timp şi discutăm chiar despre posibilitatea decalării, în sensul de plată mai devreme şi mă refer la cele care se distribuie prin Poşta Română, a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, potrivit Agerpres.

"Pensiile vor fi asigurate la timp. Rulăm mai multe scenarii şi discutăm şi despre posibilitatea decalării în sensul de plată mai devreme a pensiilor şi mă refer la cele prin Poştă. Se vede în această perioadă diferenţa între cei care primesc pensiile pe card şi cei care primesc prin poştă, în sensul în care sunt avantajaţi cei care le primesc pe card, prin faptul că nu au expunerea de care se tem unii dintre dânşii faţă de orice posibilă contaminare. Ştiu sigur că directorul Poştei Române a luat, la solicitarea mea, toate măsurile care să ducă la o expunere cât mai redusă a pensionarilor la orice posibilă situaţie de infectare. Prin urmare, pensiile vor fi acordate la timp. Cele de pe card intră pe card aşa cum era prevăzut, cele prin poştă vor fi livrate de poştaşi şi graficul este ţinut sub o atenţie strictă de către mine şi de către directorul Poştei Române. Nu am motive să cred că vor fi întârzieri. Am cerut asigurări şi am primit că poştaşii sunt echipaţi corespunzător pentru a face livrarea în condiţii de siguranţă şi urmează să se întâmple aceste lucruri aşa cum le-am cerut", a menţionat Alexandru.

Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a anunţat, joi, că a început distribuirea pensiilor şi face demersuri pentru a finaliza achitarea acestora într-un interval cât mai scurt, înainte de Paşti, fiind stabilită o procedură de lucru specială pentru gestionarea situaţiei de la Suceava.

"Depunem toate eforturile pentru a distribui banii pensionarilor într-un timp cât mai scurt, indiferent de situaţia în care ne aflăm. Calendarul normal de distribuire a prestaţiilor sociale, a pensiilor, este 1 - 15 aprilie. Noi, împreună cu colegii mei, toţi poştaşii din ţară, care sunt de fapt eroii acestei situaţii, vom încerca să facem toate demersurile necesare pentru a ajunge cât mai repede faţă de calendarul normal. Facem absolut tot ce ne stă în putere ca banii să ajungă la toţi pensionarii, astfel încât toată lumea să aibă bani în casă înainte de sărbătorile pascale", a spus directorul general al Poştei Române, Horia Grigorescu, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, ca urmare a instituirii măsurii de carantină în Municipiul Suceava şi în zone limitrofe, pe teritorul a opt comune (Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei), compania a stabilit o procedură de lucru pentru a asigura distribuirea prestaţiilor sociale în deplină siguranţă, atât pentru cei 61 de factori poştali responsabili de zonele menţionate, cât şi pentru beneficiarii drepturilor sociale, menţionează Poşta Română.

Astfel, deplasarea în teren a poştaşilor se va face cu mijloace mecanizate, puse la dispoziţie de Oficiile Judeţene de Poştă, în vederea reducerii expunerii acestora pe străzi, dar şi pentru a realiza un număr crescut de distribuiri în aceeaşi zi, astfel încât perioada de achitare să fie comasată. Pe toată perioada realizării activităţii, factorii poştali vor avea asupra lor legitimaţii şi adeverinţe de la angajator, completate şi semnate.

Toţi factorii poştali sunt echipaţi corespunzător, fiind protejaţi cu măşti, mănuşi şi dezinfectant şi au fost reinstruiţi să evite interacţiunea în momentul în care ajung la uşile oamenilor, precizează Poşta Română. Aceştia vor respecta distanţa de 2 metri faţă de beneficiarul drepturilor sociale. Contravaloarea pensiei/mandatului se va preda, către beneficiar, pe cât posibil, în plic pe care vor fi înscrise datele beneficiarului.

Completarea cuponului se va face de către beneficiarul drepturilor sociale doar cu instrument de scris propriu. În cazul în care aceştia nu deţin unul propriu, va fi pus la dispoziţie de către poştaş. Durata operaţiunii nu va fi mai lungă de aproximativ 5 minute pentru un beneficiar, a precizat Poşta Română.