Violeta Răduț dă de pământ cu ministrul Dezvoltării: 'Să le spună primarilor ce au de făcut cu proiectele pentru care obținuseră finanțare'

După ce solicitarea publică adresată guvernanților, prin care cerea lămuriri legate de proiectele care au rămas în aer odată cu desființarea FDI, a rămas fără răspuns, deputatul PSD Violeta Răduț îl întreabă pe ministrul Dezvoltării, oficial, din calitatea de parlamentar, ce are de gând cu obiectivele de investiții aprobate, după ce Guvernul Orban a decis desființarea programului prin care autoritățile publice locale aveau mai ușor acces la banii necesari, potrivit ziarulteleormanul.ro.

“Pentru că, în urmă cu puțin timp, am tras un semnal de alarmă referitor la situația gravă în care se găsesc mulți primari din Teleorman, dar și din țară, și la care, așa cum era de așteptat, nici acum nu am primit un răspuns din partea Guvernului, astăzi (n.r. – 11 februarie) am depus, la secretarul Camerei Deputaților, o întrebare adresată în mod direct ministrului Dezvoltării”, precizează deputatul PSD de Teleorman, Violeta Răduț.

Ministrul Dezvoltării trebuie ca, în termen de 15 zile, să răspundă întrebării deputatului PSD, iar Violeta Răduț îi cere demnitarului “să le spună primarilor ce au de făcut cu proiectele pentru care obținuseră finanțare prin FDI și care acum, prin desființarea programului, au rămas, pur și simplu, în aer”. Totodată, mai susține deputatul PSD de Teleorman, dacă pentru Ion Ștefan “vocea primarilor nu contează, atunci poate le răspunde oamenilor care așteptau finalizarea investițiilor din localitățile lor și care acum le văd blocate”.

De asemenea, parlamentuarul PSD aduce în discuție și ideea de program, susținută în spațiul public de minsitrul Dezvoltării, respectiv de înființare a unui program-pilot de alimentare cu gaze naturale, prin fonduri europene.

“Vă solicit să explicaţi, în modul cel mai concret posibil, cum poate fi accesat un astfel de program. Care sunt criteriile de eligibilitate? Care este valoarea fondurilor ce pot fi accesate de fiecare unitate teritorial-administrativă Având în vedere că ne-ati anunţat că este un program-pilot, acest lucru înseamnă că îl introduceţi cu valoare de experiment temporar, iar dacă experimentul nu este viabil, după criteriile dumneavoastră, îl aruncaţi şi pe acesta la coşul de gunoi?”, arată Violeta Răduț în întrebarea adresată ministrului Ion Ștefan.

Deputatul PSD de Teleroman atașează întrebării adresate ministrului Dezvoltării și lista obiectivelor de investiţii din judeţul Teleorman care au primit aprobare de finanţare prin FDI (inclusiv valoarea solicitată pentru realizarea acestora). Este vorba despre 26 de obiective de investiții, ce vizează reabilitarea străzilor, reparații pentru unități din învățământ sau înființarea rețelelor de distribuție de gaze naturale. Turnu Măgurele, Crângeni, Călmățuiu de Sus, Rădoiești, Poroschia, Conțești, Roșiori de Vede, Blejești, Beciu, Bragadiru, Botoroaga, Suhaia sau Plosca sunt numai câteva dintre localitățile din Teleorman, pentru care primarii au depus proiecte prin FDI.