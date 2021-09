Violonistul David Grimal şi-a exprimat încrederea în 'inteligenţa colectivă' a umanităţii de a găsi soluţii la provocările cu care se confruntă în prezent

Violonistul David Grimal, care şi-a lansat, vineri seară, CD-ul "Chausson, Ravel, Enescu", la Sala Palatului, după concertul cu ansamblul Les Dissonances, şi-a exprimat încrederea în "inteligenţa colectivă" a umanităţii de a găsi soluţii la provocările cu care se confruntă în prezent, conform agerpres.

Un bun cunoscător al muzicii enesciene, David Grimal, directorul artistic al ansamblului Les Dissonances, a avut o scurtă discuţie cu interpretul şi scriitorul Lucian Nicolae, a răspuns întrebărilor jurnaliştilor şi ale publicului şi a acordat autografe, în cadrul unui eveniment desfăşurat la Standul Cărtureşti, amplasat în foaierul Sălii Palatului.

Grimal a spus că societatea contemporană se confruntă astăzi cu schimbări majore, care afectează mediul înconjurător, economia, cultura şi politica."E o situaţie foarte dificilă şi nu există soluţii simple. Eu cred cu tărie în inteligenţa colectivă. Dacă am pune creierele umane într-o reţea, nici nu ştiţi ce simfonie ar putea să cânte. E minunat. Înveţi atât de mult. Ce frumoasă metaforă a umanităţii. Este ce am primit astă seară", a spus violonistul.Vorbind despre sine, David Grimal a mărturisit că a fost influenţat "profund" în carieră de marele violonist leton Philippe Hirschhorn, pe care l-a caracterizat drept "un om extraordinar şi un violonist imens, o legendă".Despre vioara Stradivarius, pe care cântă, construită în 1710, Grimal a spus că instrumentul l-a ales pe el."Am avut şansa de a 'întâlni' această vioară când încă eram student, acum 28 de ani şi abia acum am început să înţeleg cum funcţionează acest instrument", a spus violonistul.Întrebat despre selecţia instrumentiştilor din ansamblul Les Dissonances, David Grimal a arătat că muzicienii din formaţia pe care o conduce sunt "doar prieteni", mărturisind că nu a selectat niciodată muzicienii, fiecare fiind liber să rămână sau să plece din ansamblu.La eveniment a fost prezent ambasadorul Franţei în România, Laurence Auer.Printre compoziţiile de pe noul album se numără Capriciu Român pentru vioară şi orchestră, de Enescu, o lucrare finalizată de Cornel Ţăranu, care este, probabil, capodopera enesciană cea mai puţin cunoscută - o lucrare unică în istoria concertului pentru vioară. CD-ul mai include lucrări de Ravel şi Chausson.David Grimal şi ansamblul Les Dissonances au susţinut, joi şi vineri, două concerte, în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu, la Sala Palatului.David Grimal este un muzician cu o recunoaştere internaţională. Ca solist, a fost invitat să interpreteze sub bagheta unor dirijori de talie mondială (Eschenbach, Krivine, Pletnev, Fruhbeck de Burgos, Eotvos, Nelsons, Saraste, Orozco-Estrada, Skrowaczewski, van Sweden ş.a.m.d.), alături de Orchestra din Paris, de Orchestra Filarmonică Radio France, de Orchestra de Cameră a Europei, de Berliner Symphoniker, de Orchestra Naţională a Rusiei, de Filarmonica New Japan, de Orchestra de Cameră Engleză sau de Mozarteum Orchester din Salzburg.Ansamblul Les Dissonances a fost înfiinţat în 2004, la iniţiativa lui David Grimal de a crea un colectiv artistic. Ansamblul interpretează lucrări simfonice şi de cameră bine-cunoscute (Strauss, Bach, Schubert sau Beethoven), dar şi compoziţii noi ale autorilor contemporani (precum Thierry Eschaich, Brice Pauset sau Marc-Andre Dalbavie).