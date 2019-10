Viorel Cataramă e decis să se bată, din nou, cu Gigi BEcali: 'Situația de la Dinamo nu este alarmantă'

Omul de afaceri Viorel Cataramă a avut prima întâlnire cu Ionuț Negoiță cu privire la situația clubului Dinamo București și a declarat că are o condiție pentru a prelua echipa ”câinilor roșii”. Cataramă vrea ca echipa să fie cotată la bursă.

”Cred că Dinamo ar avea nevoie între 3 și 5 milioane de euro buget pe an, care poate fi atras în primii ani doar din bursă, pe lângă drepturile de televiziune și alte venituri. Se pot ajunge chiar la 10 milioane, da. Dacă nu se poate cota clubul la bursă, nu mă bag! De unul singur nu pot și nici nu vreau, pentru că nu mă pricep. Cheltuielile lunare ale lui Dinamo sunt de 300 de mii de euro, aproximativ. Pot să le susțin câteva luni, până când clubul va fi cotat la bursă. Am pregătiți acești bani”, a declarat, pentru Gazeta Sporturilor, afaceristul Viorel Cataramă, cel care candidează la alegerile prezidențiale din partea partidului Dreapta Liberală.

Se pare că discuțiile purtate între Ionuț Negoiță și Viorel Cataramă au avut rezultate favorabile, Cataramă adăugând: ”Am discutat cu Negoiță subiectul achiziționării clubului Dinamo. Cred că a fost o discuție foarte bună. Domnul Negoiță a prezentat toate datele și informațiile cerute de mine și a reconfirmat cele spuse în conferința de presă. A fost de acord cu cotarea clubului Dinamo la bursă. Am remarcat o totală transparență cu privire la rezolvarea problemelor clubului. Am observat că situația nu este deosebit de gravă, nu este alarmantă. Negoiță dorește să deschidă clubul și către alți investitori pentru a face din Dinamo o echipă puternică. Am toată convingerea că într-o perioadă scurtă de timp Dinamo va fi cotată la bursă și va atrage o sumă de câteva milioane de euro! Evident, la început avem nevoie de un audit care va pune pe masă toate informațiile necesare”.

Ionuț Negoiță, finanțatorul clubului Dinamo București, a anunțat recent că este dispus să ofere pachetul majoritar de acțiuni de la Dinamo pentru suma modică de un leu.

