Viorel Moldovan, după victoria cu Viitorul: Sunt concentrat la maximum să evităm retrogradarea

Tehnicianul Viorel Moldovan şi-a lăudat jucătorii după ce Chindia a învins FC Viitorul şi a spus că este concentrat la maximum ca echipa lui să evite retrogradarea.

"Am făcut un meci foarte bun din punct de vedere tactic. Defensiv am stat foarte bine în teren. Am reuşit în prima repriză să deblocăm scorul. Era păcat să pierdem trei puncte astăzi. pPe final, puţin ne-am debusolat, au fost anumite probleme, dar până la urmă am reuşit şi cu şansă să marcăm golul 2. Aveam nevoie de această şansă pentru că prea de multe ori am avut neşansă. Îmi felicit băieţii, şi-au dorit victoria, au muncit foarte mult, sunt trei puncte foarte bune pentru noi, e un început ok şi sper să continuăm, mai avem 11 jocuri. Totul depinde numai şi numai de noi, nimeni nu o să ne facă cadouri. Eu consider că am făcut o pregătire foarete bună, inteligentă, echilibrată, m-au ajutat şi băieţii care s-au prezentat surprinzător de bine când am început stagiul de pregătire. Am mai suferit un pic din punct de vedere fizic cum au suferit toate echipele, dar uşor, uşor sper să ne turăm motoarele şi să găsim un ritm de joc mai solid, mai consistent care să ne aducă puncte. Nu vreau să discut în momentul de faţă viitorul meu, eu ştiu că până la finalul acestui sezon trebuie să fac tot posibilul să salvez echipa de la retrogradare, după care rămâne de văzut. Multe contracte se termină la finalul lunii iunie, nu este o problemă, voi semna acel act adiţional pentru prelungirea contractului până la finalul sezonului şi staff-ul meu tehnic este în aceeaşi situaţie, şi anumiţi jucători. Sunt concentrat la maximum să evităm retrogradarea. Nu are rost să discut de viitor pentru că sincer nu ştiu ce se va întâmpla", a declarat Viorel Moldovan, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

Chindia Târgovişte a învins, miercuri, pe teren propriu, la Ploieşti, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa FC Viitorul, în etapa a IV-a a play-out-ului Ligii I.

Au marcat: Neguţ 10, '89 / Matei '85.

Hagi a început cu o echipă din care au lipsit zece jucători faţă de partida precedentă, cu Poli Iaşi.

Clasamentul play-out-ului este următorul: FC Viitorul - 27 de puncte, Sepsi - 20 puncte, FC Voluntari - 18 puncte, Hermannstadt - 18 puncte, Chindia Târgovişte - 17 puncte, Dinamo - 17 puncte, Poli Iaşi - 15 puncte, Academica Clinceni - 14 puncte.