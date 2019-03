Viorica Dăncilă: 'Tinerii sunt viitorul României, resursa strategică a ţării'

Tinerii sunt viitorul României, resursa strategică a ţării, iar programul de guvernare acordă un rol fundamental acestora, prin măsuri şi strategii menite să pună în valoare ambiţia, profesionalismul şi entuziasmul lor, afirmă premierul Viorica Dăncilă într-un mesaj transmis în contextul Conferinţei pentru Tineret a Uniunii Europene, scrie Agerpres.

Mesajul a fost prezentat de vicepremierul Ana Birchall, care a participat joi la evenimentul cu tema "Tinerii în dialog cu autorităţile: rolul tinerilor în viitorul UE". Acesta are loc în marja Conferinţei pentru Tineret a Uniunii Europene, principala manifestare de tineret al fiecărei preşedinţii rotative şi cel mai mare eveniment destinat tinerilor din Europa şi din afara spaţiului european. Dezbaterile au avut loc la Biblioteca Naţională a României şi au reunit reprezentanţi ai ministerelor, ai instituţiilor europene şi internaţionale din domeniile tineret şi piaţa muncii, precum şi reprezentanţi ai tinerilor din statele membre UE, informează un comunicat transmis de Guvern."Tinerii sunt viitorul României, resursa strategică a ţării. Programul de guvernare pe care îl punem în aplicare acordă un rol fundamental tinerilor, prin măsuri şi strategii menite să pună în valoare ambiţia, profesionalismul şi entuziasmul tinerilor. Am demarat programe care pun în prim plan tinerii, am alocat resurse astfel încât să asigurăm noilor generaţii un viitor aici, acasă, în România. Iniţiative de succes precum Start-up Nation, programe de integrare a tinerilor pe piaţa muncii sau Programul de Internship al Guvernului, pentru a da un exemplu drag mie, sunt numai câteva din măsurile care au avut rezultate remarcabile şi care au fost receptate favorabil de un număr foarte mare de tineri", se arată în mesajul prim-ministrului, transmis de Ana Birchall.

Totodată, conform comunicatului de presă, Ana Birchall a pledat pentru implicarea mai puternică a tinerilor în toate sferele vieţii publice.



"Îmi doresc ca profesionalismul şi iniţiativa de care atât de mulţi dintre voi daţi dovadă în fiecare zi să vă determine, la un moment dat, atunci când veţi considera voi că este necesar, să fiţi cetăţeni implicaţi, să vă exprimaţi punctele de vedere, să participaţi la procesele de luare a deciziilor. Îmi doresc ca tinerii de valoare şi cu iniţiativă să se implice tot mai mult în cât mai multe domenii ale vieţii publice, dar mai ales în viaţa politică, în administraţia centrală şi locală sau în diplomaţie, acestea fiind domenii în care vocea tinerilor trebuie să se facă mai bine auzită", a afirmat vicepremierul. "Investiţia în tineri este o investiţie în viitorul nostru. Eu văd un viitor frumos pentru România şi pentru tinerii noştri şi doar împreună putem transforma mai repede acest viitor în realitate. Cu lideri proveniţi din tânăra generaţie, România va fi pe mâini bune", a mai declarat Ana Birchall, citată în comunicat.