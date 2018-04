Viorica Dăncilă a ajuns de râsul internetului: Imaginea care a devenit viral / FOTO

Premierul Viorica Dăncilă e cunoscută pentru gafele repetate pe care le face în apariţiile publice. Ultima însă i-a adus notorietatea şi în mediul online. Dăncilă a ajuns, pur şi simplu, de râsul internetului. Serviciul de streaming online Netflix o ironizeaza pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a citit gresit de pe foaie numele campionatului de fotbal din 2020.

Dancila nu a reusit sa pronunţe corect anul, pronuntand "douazeci douazeci". "Tot azi (joi - n.red.) adoptam in perspectiva Euro douazeci douazeci si Hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: consolidarea si modernizarea stadionului Giulesti, realizat prin Compania Nationala de Investitii", a declarat Vasilica Dancila la inceputul sedintei de joi.

Pagina de Facebook din Romania a retelei Netflix a publicat o fotografie in care poate fi observat tatuajul "20-20", cu descrierea "Direct din Lumea Rasturnata". Mesajul face referire la Upside Down (Lumea rasturnata), un concept din serialul "Stranger Things", difuzat si produs de Netflix, conform ziare.com. Fotografia s-a viralizat in cateva ore, reusind sa stranga mii de like-uri si sute de distribuiri.