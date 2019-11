Viorica Dăncilă a anunțat ce alege între SUA și China: 'Vreți să avem o abordare extremistă?'

Viorica Dăncilă a vorbit despre viziunea pe care o are în relația cu Republica Populară Chineză.

Topul priorităților anunțate de Viorica Dăncilă dacă ajunge președinte

„Proiectul 5G cine l-a aprobat? Guvenrul României! Cu cine? Cu China sau cu Statele Unite? Cu Statele Unite. Pentru reactoarele 3 și 4 cu cine am semnat contractul? Cu China sau cu Statele Unite? Cu Statele Unite! Și atunci cum mă puteți acuza de această abordare? Mai mult decât atât: am fost în Parlamentul European în delegația cu Republica Populară Chineză. Cunosc China și am participat la ședințele de delegație. Este normal să avem relații corecte și cu China. Uitați-vă la Germania, o țară cu o democrație solidă. Are relații foarte solide cu China. Dar și la alte state care au relații cu China, Austria spre exemplu. Și ei au o relație foarte bună cu China. Dumneavoastră vreți să avem o abordare extremistă? Să spunem cine are voie și cine nu are voie? Noi suntem deschiși dialogului și trebuie să avem relații corecte cu toate țările. Că avem un parteneriat strategic consolidat pe care trebuie să-l intensificăm cu SUA este foarte clar. Să nu uităm că Viorica Dăncilă a fost cea care a propus mutarea ambasada ambasadei urmând exemplul SUA. Nu mă puteți acuza pe mine de o apropiere de o parte sau de alta. Trebuie să avem o abordare corectă. România noastră trebuie să aibă relațiile cu toate statele”, a precizat Viorica Dăncilă într-o conferință de presă.

