Viorica Dăncilă A DEMIS prefecții din București și Constanța: În Capitală a fost numită Speranţa Cliseru

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către Speranţa Cliseru, se arată într-un comunicat al Executivului.

Totodată, Executivul a hotărât încetarea exercitării funcţiei de prefect al municipiului Bucureşti de către Adrian Petcu.

Tot în şedinţa de joi, Guvernul a decis încetarea exercitării funcţiei de prefect al judeţului Constanţa de către Ioan Albu.

Speranța Cliseru a fost consilier al primarului general, Gabriela Firea, din iunie 2016, și a deținut funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București (RATB).

În trecut, Speranta Cliseru a fost administrator public al orasului Voluntari si prefect al judetului Ilfov in perioada 2013-2014. Pe când era prefect de Ilfov, Speranța Cliseru a devenit proprietara a nu mai puțin de patru apartamente într-un singur an, 2013. Per total, ea are în proprietate șase apartamente. Patru dintre ele sunt în Brașov, unul în Constanța, iar cel de-al șaselea se află în București, în Cartierul 1 Mai. Cliseru mai deține patru terenuri – două în Constanța, unul în Voluntari și altul în Brașov – și deține o limuzină Mercedes C Classe. Soțul – Iulian Cliseru – câștigă 100.000 de dolari pe an, fiind directorul unei firme cu capital străin.

