Viorica Dăncilă a fost BLOCATĂ de întrebarea primită de la Antena 3: Cum a a răspuns la cererea de demisie

Viorica Dăncilă, președintele PSD, a spus, în direct la Antena 3, că nu își va da demisia, după rezultatul la alegerile prezidențiale.

"Rezultatul final nu mai poate fi schimbat. Votul românilor a ales. PSD a obținut numărul de voturi din 2016, chiar l-a depășit.

Suntem pregătiți pentru alegerile locale și parlamentare. Vom discuta în CEXN, vin sărbătorile , apoi ne pregătim de precampanie. Trebuie să analizăm nu numai ce a făcut candidatul. Poate că am început prea târziu campania. Trebuie să dăm dovadă de înțelepciune și calm.

Citește și: Cozmin Gușă face dezvăluiri bombă: A făcut fel de fel de demersuri să mă aresteze

Știți că sunt o persoană puternică, nu am lăsat partidul la greu. Nu am demisionat nici când am fost premier. Acum, în partid, nu avem nevoie de o perioadă conflictuală, trebuie să ne focalizăm atenția către partidul de la putere și să facem o opoziție activă.

Nu-mi dau demisia. Dacă anumiți colegi vor considera asta, vom face un congres, pentru că am fost aleasă prin congres", a declarat Viorica Dăncilă.