Viorica Dăncilă a fost prinsă: Unde îi era telefonul când a sunat-o Klaus Iohannis (FOTO)

Viorica Dăncilă nu i-a răspuns vineri preşedintelui Iohannis, care o sunase pentru a discuta despre mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul a explicat că nu a avut telefonul la ea când a participat la un eveniment la Piteşti, iar ulterior l-a sunat ea pe preşedinte. Imaginile de la eveniment o contrazic: telefonul era tot timpul în mâna ei.

"Da, iniţial nu i-am răspuns, eram la 'Simfonia Lalelelor' (la Piteşti - n.r.). Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul (...) şi pe urmă am sunat şi am discutat cu dumnealui, ceea ce este un lucru de normalitate", a arătat Dăncilă.

Imginile spun însă o altă poveste:

FOTO: Facebook/ Primăria Piteşti

FOTO: Capturi recorder.ro